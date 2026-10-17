إيفيتش: صنعنا 10 فرص ولم نسجل.. وشباب الأهلي سجل هدفين من 4 فرص»

أبدى الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، استغرابه من الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها فريقه خلال الخسارة أمام شباب الأهلي بهدفين دون رد، في قمة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أنه لم يشاهد مثل هذه الأخطاء منذ توليه تدريب الفريق قبل أكثر من عام ونصف العام.

وقال إيفيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مباراة غريبة للغاية، أهنئ شباب الأهلي على الفوز، لقد استغل فرصه وسجل هدفين من أربع فرص، بينما صنعنا نحن نحو 10 فرص ولم ننجح في تسجيل أي هدف، وهذا هو الفارق بين الفريقين».

وأضاف: «لا أتذكر أننا ارتكبنا مثل هذه الأخطاء منذ وصولي إلى العين قبل 19 شهراً. ما حدث غير طبيعي، خصوصاً الطريقة التي استقبلنا بها الهدفين، ولا أستطيع تفسير ذلك قبل مشاهدة المباراة مجدداً».

وانتقد المدرب الصربي أداء فريقه الدفاعي، قائلاً: «في الهدف الأول، تجاوز لاعب شباب الأهلي اثنين من مدافعينا بسهولة، وكأنهما تمثالان ثابتان في الملعب، قبل أن ينفرد بالمرمى ويسجل. والهدف الثاني جاء بأخطاء مشابهة، وهذه أمور لا يمكن أن تحدث».

ورفض إيفيتش تبرير الخسارة بالطقس أو ضغط المباريات، مشيراً إلى أن الظروف كانت متشابهة للفريقين، وأن شباب الأهلي عانى أيضاً غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابات.

وأكد تحمله المسؤولية عن الهزيمة، قائلاً: «أنا مدرب الفريق وأتحمل مسؤولية الخسارة، ولا ألوم اللاعبين، لكن علينا العودة إلى الأساسيات وتصحيح الأخطاء. حتى أفضل فرق العالم تخسر، وأنا فخور بما قدمه لاعبونا طوال الفترة الماضية».

واختتم: «علينا نسيان هذه المباراة سريعاً، لأننا سنواجه شباب الأهلي مجدداً بعد أربعة أيام، وهدفنا العودة لتحقيق الفوز».