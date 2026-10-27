لجنة الانضباط تغرّم العين وشباب الأهلي 40 ألف درهم بسبب أحداث قمة «الكأس»

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم تغريم ناديي العين وشباب الأهلي 20 ألف درهم لكل منهما، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين في دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم على نادي العين، بسبب قيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة، كما غرّمت شباب الأهلي المبلغ نفسه، بسبب قيام جماهيره بالتلفظ على جمهور الفريق المنافس.

كما قررت اللجنة تغريم لاعب شباب الأهلي، سعيد عزت، 10 آلاف درهم، لدخوله أرض الملعب بعد طرده خلال المباراة.

وفي مسابقة كأس رئيس الدولة أيضاً، قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي يونايتد، شافي وارين بابيكا، مباراة واحدة، وتغريمه 20 ألف درهم، بسبب الاعتداء على الحكم خلال مباراة فريقه أمام حتا في دور الـ16.

وعلى صعيد مسابقات المراحل السنية، قررت اللجنة اعتماد خسارة نادي الظفرة أمام نادي جي ريدز بنتيجة 0-3، ضمن منافسات دوري تحت 15 سنة «أ»، لمخالفة نظام استبدال اللاعبين.

وفي دوري تحت 13 سنة «ب»، غرّمت اللجنة نادي شباب الأهلي 30 ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة ومراقبها.

كما قررت، ضمن منافسات دوري تحت 11 سنة «ب»، اعتماد خسارة نادي الاتفاق أمام رمال الصحراء بنتيجة 0-11، وتغريمه 5 آلاف درهم، بسبب تناقص عدد لاعبيه إلى أقل من خمسة لاعبين أثناء سير المباراة.