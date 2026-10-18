هروستيتش: التوقف الدولي أعاد النصر إلى النسق الإيجابي

أكد لاعب النصر، الأسترالي أجدين هروستيتش، أن التوقف الدولي لمدة 35 يوماً منح «العميد» فرصة جيدة للاستعداد واستعادة نسق الأداء الإيجابي، وهو ما انعكس على فوزه أمام حتا أمس بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال هروستيتش في تصريحات صحافية، إن الفريق استثمر فترة التوقف في التحضير بصورة جيدة، موضحاً: «حصلنا على الوقت للتحضير، وعملنا بشكل جيد، ونجحنا في الوصول إلى نسق إيجابي». وأضاف أن النصر يتعين عليه استثمار هذا التطور ومواصلة العمل للحفاظ على مستواه في المباريات المقبلة.

ووصف اللاعب الأسترالي الفوز على حتا بالمهم، رغم صعوبة المباراة، وقال: «كان فوزاً صعباً، لكن في نهاية المطاف النقاط الثلاث هي ما يهم، ولذلك سنأخذ هذا الانتصار ونمضي قدماً».

وشدد هروستيتش على أن الحفاظ على النسق الإيجابي يتطلب المزيد من التركيز والعمل، مضيفاً: «عندما تصل إلى هذا النسق، عليك أن تحافظ على تركيزك، وأن تعمل بجد، وأن تطلب المزيد من نفسك دائماً».

في المقابل، أقر لاعب حتا سعيد سليمان بضرورة معالجة الأخطاء الدفاعية وزيادة الفاعلية أمام المرمى، مؤكداً أن مسؤولية تصحيح المسار تقع على عاتق الفريق بأكمله.

وقال إن حتا دخل المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، لكنه لم يستثمر الفرص التي سنحت له، مضيفاً: «حاولنا، وحصلنا على فرص، لكن في مثل هذه المباريات تحتاج إلى استغلال هجمة واحدة، خصوصاً عندما تواجه فريقاً كبيراً مثل النصر، وإذا لم تستثمر فرصك فمن الطبيعي أن تستقبل الأهداف».

وشدد سليمان على أهمية العمل الجماعي لتجاوز المرحلة الحالية، وقال: «نحن منظومة واحدة، ولا ألوم نفسي أو زميلي، بل علينا جميعاً أن نعمل ونتعلم من الأخطاء، وأن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى».

وترجم النصر أفضليته إلى هدفين، سجلهما رامون ميريز في الدقيقة 22، وعبدالله توري في الدقيقة 59، بعدما تبادل اللاعبان صناعة الأهداف والتسجيل، ليحقق «العميد» انتصاره الثاني في الدوري، وينهي غيابه عن الفوز في مبارياته المحلية الأخيرة.

ورفع النصر رصيده إلى 8 نقاط، متقدماً إلى المركز الثامن، مقابل 3 نقاط لحتا الذي بقي في المركز قبل الأخير.