النصر يقهر "بيرلو يونايتد" 3-1 في كأس المحترفين.. ولوكا يهدر ضربة جزاء

استهل النصر مشواره في كأس رابطة المحترفين بفوز ثمين على يونايتد بنتيجة 3-1، اليوم الأحد، على استاد آل مكتوم، ليحصد «العميد» أول ثلاث نقاط في المسابقة.

وافتتح النصر التسجيل عن طريق كيفين أجيلا في الدقيقة 27، قبل أن يدرك يونايتد التعادل بواسطة شافي بابيكا في الدقيقة 47، لكن «العميد» سرعان ما استعاد تقدمه بهدف أدجين هوروسيتش في الدقيقة 59، ثم عزز ويسلي برونو ديلغادو تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 63.

ورغم تفوق يونايتد في الاستحواذ على الكرة بنسبة بلغت 62.3% مقابل 37.7% للنصر، فإن «العميد» كان الأكثر فاعلية أمام المرمى، ونجح في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى ثلاثة أهداف حسم بها المواجهة.

وشهدت الدقائق الأخيرة إهدار النصر فرصة تعزيز انتصاره بهدف رابع، بعدما أهدر الصربي لوكا ميلوييفيتش ركلة جزاء في ظهوره الأول عقب عودته إلى صفوف الفريق، لتنتهي المباراة بفوز النصر 3-1.