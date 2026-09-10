النصر يوقف سلسلة انتصارات الجزيرة ويفرض عليه التعادل 1-1

أوقف النصر سلسلة انتصارات الجزيرة، وفرض عليه التعادل الإيجابي، 1-1، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري المحترفين.

ولم يحتاج فخر أبوظبي سوى 10 دقائق، حتى تمكن برونو دي أوليفيرا من تعزيز أفضلية فريقه بتسجيله الهدف الأول من تسديدة صاروخية أطلقها من خارج الصندوق مرت من فوق الحارس أحمد شامبيه، لتسكن الشباك.

وتصعبت الأمور بعد ذلك على النصر، والذي وجد نفسه مضطراً مدافعه ليما لارتكاب خطأ في حق تاليسكا داخل الصندوق ليحتسبها الحكم ضربة جزاء، قبل أن تتدخل تقنية الفار وتُلغى قرار الحكم.

واستمر الاستحواذ والسيطرة لصالح الجزيرة في الشوط الثاني، لكنه دفع ثمن عدم إضافة الهدف الثاني غالياً، ليتمكن النصر من ادراج التعادل من الهجمة الوحيدة التي سنحت له بعد كرة ضربت في العارضة لتصل إلى عصام فائز، والذي مرر بدوره الكرة إلى مهدي قائدي والذي راوغ المدافع ووضع الكرة على يسار الحارس.

وضغط الجزيرة بعد ذلك بغية معاودة التقدم من جديد وسنحت له فرصة عبر تسديدة مالكوم قبل أن يتألق الحارس أحمد شامبيه في ابعادها إلى ضربة ركنية.

وكاد النصر أن يُعاقب الجزيرة عبر ضربة ثابتة نفذها هروستيك من فوق الحائط البشري، لكن العارضة تصدت للعبة ليُبعدها الدفاع بعد ذلك.

وتربع الجزيرة بشكل مؤقت على صدارة جدول الترتيب العام برصيد 13 نقطة، في حين رفع النصر رصيده إلى خمس نقاط.