كيفن أرديلا: علمت بأنباء انتقالي إلى الوحدة من «السوشيال ميديا»

أكد لاعب النصر، كيفن أرديلا، أن ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية انتقاله إلى الوحدة كان مفاجئاً بالنسبة إليه، موضحاً أنه علم بهذه الأنباء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمتلك أي معلومات إضافية بشأنها، في الوقت الذي ينصب تركيزه بشكل كامل على النصر، ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه خلال الموسم الجاري.

وقال أرديلا لـ«الإمارات اليوم»: «فوجئت بهذه الأخبار، لكن في النهاية لا أعرف إذا كانت صحيحة أم لا، إذ إن تركيزي الآن على النصر والفريق وعملي، وما يحدث خارج الملعب ليس من شأني»، وأشار أرديلا إلى أن النصر يشهد تطوراً على مستوى شخصية الفريق، والانسجام بين اللاعبين، لافتاً إلى أن العناصر الجديدة نجحت في التأقلم بصورة جيدة.