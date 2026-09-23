محمد عبدالباسط: قرار فني وراء غيابي عن النصر.. وأحلم بالعودة إلى المنتخب

كشف لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق، محمد عبدالباسط، أن ابتعاده عن المشاركة بصورة منتظمة مع «العميد» لم يكن بسبب الإصابة، وإنما جاء بقرار فني يحترمه، مؤكداً أنه لم يتوقف عن العمل من أجل استعادة مكانه في الفريق، وتحقيق هدفه بالعودة مجدداً إلى صفوف «الأبيض»، الذي وصف تمثيله بأنه حلم وشرف لأي لاعب.

وانضم عبدالباسط إلى النصر قادماً من الشارقة في صيف 2025، بعقد يمتد حتى 2028، بعدما قضى ستة مواسم مع «الملك»، إلا أن موسمه الأول مع العميد لم يشهد المشاركة التي كان يطمح إليها، إذ خاض 11 مباراة في دوري المحترفين، وشارك أساسياً في مباراتين فقط، بإجمالي 266 دقيقة لعب.

وقال عبدالباسط لـ«الإمارات اليوم»: «أكيد، شرف لي ولكل لاعب أن يمثل دولته، وإن شاء الله الفترة المقبلة أكون موجوداً مع المجموعة في المنتخب، وسأبذل قصارى جهدي حتى أكون مع المنتخب في كأس آسيا. وفي النهاية، سواء تم اختياري أو لا، كل أمنياتي أن يكون المنتخب في أعلى المراتب».

وأبدى احترامه لاختيارات الجهاز الفني للمنتخب، وقال: «أتمنى لهم كل التوفيق، واللاعبون الموجودون في القائمة قدموا مستويات جيدة واستحقوا وجودهم. في النهاية هناك قرارات فنية، والمدرب قد يرى اللاعب بطريقة مختلفة، ولذلك أعتقد أن هذه القائمة هي المناسبة من وجهة نظر الجهاز الفني».

وعن ابتعاده عن المشاركة مع النصر، نفى عبدالباسط أن يكون قد عانى إصابة، وقال: «لم تكن هناك إصابة، كان قراراً فنياً، وأنا أحترم القرار الفني، وما عليّ هو أن أجتهد في الملعب. ومن يعرف محمد عبدالباسط يعرف أنه يعطي 100% سواء في التدريبات أو المباريات».

واعترف عبدالباسط بأن تجربته مع النصر لم تبدأ بالصورة التي كان يتطلع إليها، خصوصاً بعد المستويات التي قدمها خلال تجربته الطويلة مع الشارقة، لكنه أكد أن ذلك لم يمنعه من مواصلة العمل لاستعادة مكانه.

وقال: «هذا وارد في كرة القدم. قدمت مستوى طيباً مع الشارقة، لكن في النصر لم أحقق في البداية الشيء المطلوب، وكان هناك توقع بأن أقدم شيئاً أكبر، لكنني اجتهدت وبذلت قصارى جهدي حتى أستعيد مكاني، وإن شاء الله هذا الموسم تكون الصورة أفضل».

وأكد أن الفوز الأخير منح النصر دفعة معنوية مهمة، متمنياً أن يمثل بداية لعودة الفريق إلى المسار الذي تطمح إليه جماهيره، وقال: «الحمد لله، الفوز كان مهماً جداً ومعنوياً للفريق، وإن شاء الله يكون بداية عودة النصر للمسار الصحيح».

ووجّه عبدالباسط رسالة إلى جماهير العميد، مؤكداً أن الجميع داخل النادي يعمل من أجل إعادة الفريق إلى مكانته والمنافسة على البطولات.

وقال: «من حق الجماهير أن تكون حزينة، لكن أريدهم أن يتأكدوا أن الجميع يعمل في هذا النادي من رئيس النادي إلى آخر شخص. قد تمر فترات لا يحالفنا فيها الحظ أو تحدث انتكاسات، لكن الكل يعمل حتى يعود النصر إلى مكانه الطبيعي».

وأضاف: «الفريق غاب عن البطولات فترة طويلة، وإن شاء الله هذا الموسم نحقق بطولة ونفرح الجماهير ونبني عليها في المستقبل».

واختتم عبدالباسط بالتأكيد على دعمه للمنتخب الوطني، وقال: «أتمنى أن يحقق المنتخب البطولة، إخواننا اللاعبون يستحقون، والإمارات تستحق أن تكون في المركز الأول، وإن شاء الله نفرح جميعاً».