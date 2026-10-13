النصر يهزم الرفاع البحريني بثلاثية ويتصدر مجموعته في دوري أبطال الخليج

حقق فريق النصر فوزاً ثميناً على ضيفه الرفاع البحريني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، ليحصد «العميد» أول ثلاث نقاط ويتصدر ترتيب مجموعته.

وفرض النصر أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف التقدم عن طريق المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز في الدقيقة 30، بعدما أكمل داخل الشباك كرة وصلته من زميله السنغالي عبدالله توري، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وسدد النصر نحو أربع كرات خطرة على مرمى الرفاع، تصدى لها حارس الفريق البحريني، الليتواني دزيوغاس بارتكوس، فيما لم يتعرض أحمد شامبيه، حارس مرمى النصر، لاختبارات مؤثرة خلال الشوط الأول، باستثناء بعض المحاولات الهجومية للضيوف التي لم تشكل خطورة كبيرة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عزز النصر تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق الكولومبي كيفن أغوديلو في الدقيقة 46، بعدما ارتقى لكرة عرضية أرسلها عبدالله توري، وحولها برأسه إلى داخل المرمى.

وكاد أغوديلو يضيف الهدف الثالث بعد دقيقة واحدة، عندما سدد كرة ارتطمت بالقائم، في استمرار للضغط الهجومي النصراوي على مرمى الفريق البحريني.

وفي الدقيقة 63، أضاف الأسترالي أيدين هروستيتش الهدف الثالث للنصر بضربة رأسية، بعدما تابع كرة ارتدت من العارضة، ليعزز تقدم فريقه ويحسم المواجهة عملياً بثلاثية نظيفة.

وحاول الرفاع تقليص الفارق عبر تكثيف هجماته، إلا أن محاولاته لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى النصر، وكان أبرزها تسديدة قوية لمهاجمه فارغاس في الدقيقة 84، تصدى لها شامبيه.

وكاد النصر أن يضيف الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة، بعدما سدد بتروفيك كرة تصدى لها حارس الرفاع، قبل أن يهدر مهدي قايدي فرصة أخرى، إثر انفراده بالمرمى وتسديد الكرة مرتين باتجاه الحارس، لتنتهي المباراة بفوز «العميد» بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، تصدر النصر ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط، يليه الزوراء العراقي وقطر القطري بنقطة واحدة لكل منهما، بعد تعادلهما الإيجابي (1-1)، فيما حل الرفاع البحريني في المركز الأخير من دون نقاط.

ويُذكر أن نظام البطولة يقضي بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.