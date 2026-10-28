النصر يهزم الزوراء العراقي ويحقق فوزه الثاني في دوري أبطال الخليج

عزز النصر صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، بتغلبه على مضيفه الزوراء العراقي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الزوراء في العاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، ليرفع «العميد» رصيده إلى ست نقاط محققاً العلامة الكاملة.

وسجل رامون ميريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، بعد تمريرة من زميله ماريوس مارتينز، ليمنح الفريق الإماراتي ثلاث نقاط ثمينة خارج أرضه، ويواصل انطلاقته القوية في المنافسة الخليجية، بعدما استهل مشواره بالفوز على الرفاع البحريني بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد آل مكتوم في دبي.

وجاء انتصار النصر رغم أفضلية الزوراء في الاستحواذ على الكرة، إذ بلغت نسبة استحواذ الفريق العراقي 60% مقابل 40% للنصر، إلا أن «العميد» نجح في استغلال فرصته الهجومية وحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

وشهد الشوط الأول محاولات من الفريقين لافتتاح التسجيل، إلا أن النتيجة بقيت على حالها بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح النصر في كسر التعادل خلال الشوط الثاني، عندما أحرز ميريز هدف الفوز في الدقيقة 64.

وحاول الزوراء العودة إلى المباراة خلال الدقائق المتبقية، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، لكن النصر نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ليخرج بانتصار مهم عزز به موقعه في صدارة المجموعة.

وتكتسب النتيجة أهمية إضافية بالنسبة إلى النصر، الذي نجح في تجاوز آثار خروجه من دور الـ16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عقب خسارته أمام بني ياس بهدف دون مقابل بعد التمديد إلى شوطين إضافيين، ليمنح الفوز في بغداد الفريق دفعة معنوية قبل استئناف مبارياته المحلية والخليجية.

وكان النصر قد افتتح مشواره في البطولة الخليجية بانتصار كبير على الرفاع البحريني بثلاثية سجلها رامون ميريز وكيفن أغوديلو وأيدين هروستيتش، قبل أن يضيف انتصاره الثاني أمام الزوراء، ليؤكد بدايته القوية في البطولة تحت قيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش.

ورفع «العميد» رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، فيما تجمد رصيد الزوراء عند نقطة واحدة، حصل عليها من تعادله مع نادي قطر القطري بهدف لكل فريق في الجولة الأولى.