في الدقيقة 90+5.. شباب الأهلي يرفض الخسارة أمام النصر

حرم شباب الأهلي ضيفه النصر من الفوز بعدما أدرك التعادل 1-1 في الوقت القاتل ضمن الجولة الثانية من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وصنع الوافد الجديد البرازيلي جوان فينيسيوس بيزيرا هدف التعادل في ظهوره الأول مع الفريق، والذي سجله ماتيوس دياس ليما في الدقيقة 90+5.

ورفع النصر رصيده إلى أربع نقاط، فيما وصل شباب الأهلي إلى نقطتين بعد مرور جولتين من المسابقة.

وفرض شباب الأهلي أفضليته من ناحية الاستحواذ على الكرة خلال فترات طويلة من المباراة، إلا أن النصر نجح في استغلال إحدى فرصه مبكراً، وتقدم عن طريق أدين هروستيتش في الدقيقة 11، وحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف شباب الأهلي محاولاته بحثاً عن العودة، وضغط بصورة أكبر على مرمى «العميد»، لكن النصر حافظ على تقدمه حتى الوقت بدل الضائع.

وجاءت الدقيقة 95 لتحمل اللحظة الأبرز، عندما نجح بيزيرا في صناعة هدف التعادل لزميله ماتيوس دياس ليما، ليضع الوافد الجديد بصمته سريعاً في أول مشاركة له بقميص شباب الأهلي، ويمنح فريقه نقطة في الوقت القاتل.

واستمرت النتيجة 1-1 حتى صافرة النهاية، ليخرج النصر بأربع نقاط في رصيده، مقابل نقطتين لشباب الأهلي.