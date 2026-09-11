محمد حسين: الاستقرار والتحرك المبكر وراء انطلاقة عجمان القوية

أكد إداري فريق عجمان، محمد حسين، أن الانطلاقة القوية لـ«البرتقالي» في الموسم الحالي لم تأتِ من فراغ، وإنما كانت نتيجة العمل المبكر الذي قامت به إدارة النادي منذ نهاية الموسم الماضي، إلى جانب حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها الفريق، مشيراً إلى أن الاستعداد للمشاركة في أربع بطولات فرض على النادي التحرك مبكراً لتدعيم صفوفه.

وحقق عجمان ثلاثة انتصارات في أول أربع جولات من دوري المحترفين، ليجمع تسع نقاط، كان آخرها الفوز على النصر في استاد آل مكتوم بالجولة الرابعة، ليعود سريعاً إلى طريق الانتصارات عقب خسارته أمام الجزيرة.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «الإدارة بدأت العمل مباشرة بعد نهاية الموسم الماضي، لأننا نعرف أن أمامنا أربع بطولات، هي الدوري، ودوري أبطال الخليج، وكأس رئيس الدولة، وكأس المحترفين، لذلك كان لابد من التحرك مبكراً، وتجهيز الفريق بالصورة المناسبة»، وأضاف: «حرصنا على تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المواطنين والأجانب وفق احتياجاته، لكن العامل المهم أيضاً هو الاستقرار الذي يتمتع به نادي عجمان، والمدرب مستمر معنا منذ نحو خمس سنوات، وأغلب اللاعبين يتواجدون مع الفريق منذ فترة طويلة، وبالتالي لم نكن بحاجة إلى تغييرات كبيرة، وإنما إلى إضافات محددة ومدروسة».