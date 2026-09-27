21 شركة تركية تواجه إجراءات قانونية بسبب استخدام اسم محمد صلاح

تواجه 21 شركة في مدينة طرابزون وعدد من المدن التركية الأخرى إجراءات قانونية، بسبب استخدام اسم النجم المصري محمد صلاح في حملات إعلانية وتجارية دون الحصول على التصاريح والحقوق اللازمة، فيما تجاوزت قيمة المطالبات والتبعات القانونية 50 مليون ليرة تركية.

وذكر "موقع 61saat" التركي أن التحرك جاء عقب تحذير قانوني رسمي وجهه مكتب محاماة مقره بريطانيا ويمثل محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور، طالب خلاله باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق التجارية للاعب ومنع استخدام اسمه دون موافقة.

وكان طرابزون سبور قد حذر الشركات والمؤسسات من استخدام اسم صلاح في الإعلانات والحملات الترويجية خارج الأنشطة التجارية الرسمية للنادي دون الحصول على التصاريح المطلوبة، قبل أن يكشف التقرير أن تحرك النادي جاء استجابة للتحذير القانوني الذي تلقاه من ممثلي اللاعب.

وبحسب الموقع التركي، بدأت إجراءات قانونية بحق 21 شركة في طرابزون ومدن أخرى، وسط مطالبات وتبعات قانونية يُقدر إجماليها بأكثر من 50 مليون ليرة.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات سارعت إلى حذف الإعلانات والحملات التي استخدمت اسم صلاح عقب تلقي التحذير، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالاستخدامات السابقة استمرت، فيما أُبلغ عدد من أصحاب الشركات من جانب محامين ببدء الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح عدد من أصحاب الشركات للموقع التركي أنهم لم يقصدوا الإضرار بصلاح أو طرابزون سبور، ولم يتوقعوا أن يؤدي استخدام اسم اللاعب إلى تبعات قانونية بهذا الحجم، خصوصاً أن بعض الشركات المعنية سبق لها تقديم الدعم أو الرعاية للنادي.

وأكد التقرير أن القضية لا تتعلق بمجرد إزالة الإعلانات من مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يمكن أن تخضع الاستخدامات السابقة لاسم اللاعب أيضاً للملاحقة القانونية، في ظل الحماية الصارمة للحقوق التجارية المرتبطة بأسماء وصور نجوم كرة القدم.