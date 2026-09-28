على سبيل الإعارة.. يحيى الغساني من شباب الأهلي إلى الشارقة

أعلن نادي الشارقة تعاقده مع لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني يحيى الغساني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ورحّب الشارقة باللاعب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً انضمامه إلى صفوف «الملك» قادماً من شباب الأهلي.

ويخوض الغساني بذلك تجربة جديدة في مسيرته، بعدما مثّل شباب الأهلي خلال المواسم الماضية، قبل أن ينتقل إلى الشارقة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.