بطولة حمدة بنت تريم للشطرنج تختتم نسختها الثانية بتتويج الفائزين

اختتمت مساء الثلاثاء منافسات النسخة الثانية من بطولة حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بمشاركة 16 لاعباً ولاعبة، تنافسوا على مدار يومين، قبل أن تشهد الجولة الختامية مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وأسفرت منافسات البطولة عن فوز المصري مهاب أحمد عاصم بالمركز الأول في فئة تحت 7 سنوات، فيما تصدرت حور فيصل، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ترتيب منافسات الإناث في الفئة ذاتها.

وفي فئة تحت 9 سنوات، أحرز محمد راشد المعيني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، المركز الأول، بينما توجت فاطمة راشد الخروصي، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بالمركز الأول في منافسات الإناث.

وشهدت فئة تحت 11 سنة فوز محمد شيان، من مدرسة كوزموبوليتان الدولية في الإمارات، بالمركز الأول، فيما حصدت حفصة عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، صدارة فئة الإناث.

وفي فئة تحت 17 سنة، توج ديفيد جورج سمير، من المدرسة البريطانية في مصر، بالمركز الأول، بينما نالت عنود عيسى، من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في الإمارات، المركز الأول في منافسات الإناث.

وحضر حفل الختام وتتويج الفائزين محمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وتريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعلي عباس، نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، والدكتورة مليحة المازمي، أمين عام الاتحاد العربي، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس النادي، وريتا انكيز من لجنة التعليم بالاتحاد الدولي للشطرنج، وأماني جمال بطرفي، رئيس قسم الأنشطة اللاصفية ومهارات المستقبل بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتخلل الحفل تكريم عدد من رواد اللعبة، وهم الدكتور محمد عبيد غباش، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج السابق، ومحمد صالح، وعبدالغفور محمد، تقديراً لإسهاماتهم في خدمة الشطرنج وتطوير مسيرته، كما شمل التكريم الجهات الحكومية والخاصة ومديري المدارس، والمشاركين في دورة إعداد معلم الشطرنج.

وأكد تريم مطر تريم أن البطولة تمثل إحدى المحطات المهمة في استراتيجية النادي الرامية إلى اكتشاف المواهب الشطرنجية الواعدة وتعزيز انتشار اللعبة في المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن إقامة النسخة الثانية تأتي استكمالاً لما تحقق في النسخة الأولى، وتجسيداً لحرص النادي على توفير بيئة تنافسية تتيح للطلبة تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات.

وقال إن البطولة تسهم في تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الشطرنج بين الطلبة، بما يدعم مسيرة اللعبة ويمهد لإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الإمارات في الاستحقاقات المقبلة.

وكشف رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن توجهات لتطوير النسخة الثالثة من البطولة ونقلها إلى آفاق دولية، من خلال تعزيز التعاون مع لجنة التعليم بالاتحاد الدولي للشطرنج، موضحاً أن العمل بدأ بالفعل على هذه الخطوة بهدف توسيع نطاق المشاركة، وربط البطولة بمنظومة الشطرنج المدرسي العالمية، وإتاحة فرص أكبر أمام الطلبة للاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تستهدف ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً فاعلاً في نشر ثقافة الشطرنج وتطوير اللعبة بين الأجيال الناشئة.