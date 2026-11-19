يتصدر نادي الجزيرة قائمة أندية دوري المحترفين الأكثر نجاحاً في حصد النقاط خارج ملعبه هذا الموسم، بعدما نجح لاعبوه في حصد 10 نقاط خارج الديار، من أصل 17 نقطة يعتلي بها الفريق صدارة الترتيب العام من دون خسارة، عقب مرور سبع جولات على انطلاق المسابقة.

وأظهرت إحصاءات رابطة المحترفين أن جميع الأندية الـ14، المشاركة في دوري الموسم الحالي نجحت في حصد نقاط خارج الديار، بينما تميز الجزيرة بتحقيقه نسبة 58.82% من إجمالي رصيده خارج ملعبه، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً، واستهل الفريق مشواره الخارجي في الجولتين الأولى والثانية بالفوز بالنتيجة ذاتها (2-0) على مضيفيه حتا والشارقة، قبل أن يحقق انتصاره الثالث في الجولة الرابعة على حساب مضيفه شباب الأهلي (3-1)، بينما اكتفى بالتعادل الإيجابي (2-2) مع مضيفه كلباء في الجولة السادسة.

وجاء الشارقة، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 15 نقطة، في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الأندية نجاحاً في حصد النقاط خارج أرضها، بعدما جمع لاعبو «الملك» تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، واستهل الشارقة نتائجه الخارجية بالفوز على مضيفه الظفرة (3-1) في الجولة الافتتاحية، ثم على حتا (3-0) في الجولة الثالثة، قبل أن يختتم انتصاراته الخارجية بالفوز على عجمان (3-1) في الجولة السادسة، بينما تعرض للخسارة من مضيفه الوحدة بهدف دون مقابل في الجولة الخامسة.

وتقاسمت أندية العين والوصل وشباب الأهلي وكلباء المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأندية حصداً للنقاط خارج الديار، بعدما جمع كل منها سبع نقاط من انتصارين وتعادل واحد، وأسهم هذا الرصيد في دخول العين والوصل وشباب الأهلي في شراكة على صعيد الترتيب العام، برصيد 13 نقطة لكل منها، وهو الرصيد ذاته الذي يمتلكه الوحدة، رغم اكتفاء لاعبيه بحصد ست نقاط خارج ملعبهم، من انتصارين.

وجاءت النقاط السبع التي حصدها كلباء خارج ملعبه لتعوض نتائجه غير المقنعة على أرضه، بعدما اكتفى الفريق بحصد نقطة واحدة أمام جماهيره، من تعادله الإيجابي مع الجزيرة (2-2) في الجولة السادسة، وهو ما أسهم في احتلاله المركز التاسع في الترتيب العام برصيد ثماني نقاط.

من جانبه، اكتفى فريق النصر - الذي يحتل المركز السابع في الترتيب العام برصيد 11 نقطة - بنقطة واحدة في مباراتيه خارج الديار، إثر تعادله الإيجابي مع مضيفه الجزيرة (1-1) في الجولة الخامسة.

وفي المقابل، لم يتمكن يونايتد، الذي يحتل حالياً المركز الـ11 برصيد سبع نقاط، سوى من حصد ثلاث نقاط فقط خارج ملعبه، إثر فوزه الوحيد على بني ياس (3-2) في الجولة الثانية، بينما يعد أكثر أندية الدوري خسارة للنقاط خارج ملعبه، بعدما تعرض لأربع هزائم في مبارياته الخارجية، واستهل الفريق نتائجه بخسارة ثقيلة أمام مضيفه الوصل (1-5) في الجولة الافتتاحية، قبل أن يخسر في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه الشارقة (3-4) في الجولة الرابعة، ثم تلقى هزيمتين ثقيلتين، في الجولتين السادسة والثامنة، أمام الظفرة (1-5) والنصر (1-4) على التوالي.