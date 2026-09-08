بني ياس يتعاقد مع العبدولي لقيادة الفريق الأول

أعلن نادي بني ياس، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، اليوم تعاقده مع المدرب الوطني حسن العبدولي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للروماني دانييل إسايلا، الذي أنهى النادي تعاقده معه عقب البداية المتعثرة للفريق في دوري المحترفين لكرة القدم.

ويعود العبدولي إلى الواجهة التدريبية بعد تحقيقه للقب كأس الرابطة الموسم الماضي مع الوحدة ليقود بني ياس في وقت يبحث فيه «السماوي» عن تصحيح مساره، بعدما خسر مبارياته الأربعة الأولى في المسابقة، ليبقى من دون رصيد من النقاط.

ويأمل بني ياس أن يمنح التغيير الفني الفريق دفعة جديدة، ويعيده سريعاً إلى طريق الانتصارات، في ظل حاجة الفريق إلى حصد النقاط وتفادي استمرار البداية الصعبة التي وضعته مبكراً في مؤخرة جدول الترتيب.