الاتحاد الآسيوي يُعلن الموعد الجديد لمواجهة الوصل والنصر السعودي في «نخبة آسيا»

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الموعد الجديد للمواجهة المرتقبة بين النصر السعودي والوصل الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تقرر إقامتها يوم 27 ديسمبر المقبل على ملعب استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وحدد الاتحاد القاري الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات موعداً لانطلاق المباراة، التي كان مقرراً إقامتها في 26 أكتوبر الماضي، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تعذر سفر بعثة الوصل إلى الرياض، نتيجة صعوبات واجهت ترتيبات انتقال الفريق إلى السعودية.

ويترقب الفريقان استكمال المواجهة المؤجلة في ظل اختلاف وضعيهما في جدول ترتيب مجموعة الغرب، إذ يحتل الوصل المركز 11 بثلاث نقاط، بعدما حقق فوزاً واحداً وتلقى خسارتين، بينما يأتي النصر في المركز السابع برصيد ستة نقاط، جمعها من انتصارين مقابل خسارة واحدة.