بعقد لموسم واحد.. لوكا يعود إلى النصر

عاد لاعب الوسط الصربي لوكا ميليفوييفيتش إلى صفوف النصر، بعدما توصلت شركة كرة القدم إلى اتفاق مع اللاعب على توقيع عقد جديد لمدة موسم واحد، ليواصل مشواره مع «العميد» خلال موسم 2026-2027، بعد انتهاء عقده السابق بنهاية الموسم الماضي.

وكان النصر قد أعلن في يوليو الماضي انتهاء مشوار لوكا ميليفوييفيتش مع الفريق، ضمن قائمة ضمت ستة لاعبين، موجهاً الشكر إلى قائد الفريق على الفترة التي قضاها بقميص «العميد»، قبل أن تتغير المعطيات خلال الفترة الماضية، ويتم الاتفاق على عودته من جديد.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب واصل خلال الفترة الماضية تدريباته بصورة فردية، للحفاظ على جاهزيته البدنية، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن العقد الجديد وإعادة قيده ضمن قائمة الفريق، ليصبح متاحاً أمام الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش ميلوييفيتش.

وكان لوكا قد انضم إلى النصر في صيف 2025، قادماً من شباب الأهلي، بعدما أمضى موسمين مع «الفرسان». وشارك اللاعب مع «العميد» خلال الموسم الماضي في 22 مباراة بدوري المحترفين، جميعها ضمن التشكيلة الأساسية، وسجل خمسة أهداف، بإجمالي 1888 دقيقة لعب.

وبدأ اللاعب الصربي تجربته في الملاعب الإماراتية مع شباب الأهلي في أغسطس 2023، عقب نهاية تجربته الطويلة مع كريستال بالاس الإنجليزي، واستمر مع «الفرسان» موسمين، قبل انتقاله إلى النصر.

وخلال ثلاثة مواسم في دوري المحترفين، خاض ميليفوييفيتش 63 مباراة وسجل تسعة أهداف، بواقع 19 مباراة وهدف واحد مع شباب الأهلي في موسم 2023-2024، ثم 22 مباراة وثلاثة أهداف في موسم 2024-2025، قبل أن يشارك مع النصر في 22 مباراة ويسجل خمسة أهداف الموسم الماضي.

ويمتلك ميليفوييفيتش، البالغ من العمر 35 عاماً، خبرة أوروبية ودولية كبيرة، بعدما أمضى ستة مواسم مع كريستال بالاس الإنجليزي، حمل خلالها شارة قيادة الفريق، كما سبق له اللعب مع أولمبياكوس اليوناني وأندرلخت البلجيكي والنجم الأحمر الصربي، إلى جانب تمثيل منتخب صربيا.