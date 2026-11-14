الوصل يضرب النصر بثنائية ويقترب من ربع نهائي كأس المحترفين

عزز الوصل حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي من كأس المحترفين لكرة القدم، بعدما واصل سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الرابع توالياً، إثر تفوقه على جاره النصر بهدفين دون رد في ديربي بر دبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة التي أقيمت اليوم السبت على استاد زعبيل.

وجاء الحسم الوصلاوي خلال ست دقائق من الشوط الأول، إذ افتتح ريناتو جونيور التسجيل في الدقيقة 34، بعدما قاد فريقه هجمة مرتدة استغل خلالها ارتباك دفاع النصر، ووضع الكرة في الشباك، قبل أن يضاعف بريان بلاسيوس، مستفيداً من تحرك هجومي مماثل منح «الإمبراطور» أفضلية مريحة قبل الاستراحة 40.

وبحث النصر عن العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، ورفع من نسق هجماته وضغط على مرمى الوصل في محاولة لتقليص الفارق، وكاد مهدي قائدي أن يغير مجريات اللقاء، لكن القائم تصدى لفرصته، ليحافظ الوصل على تقدمه حتى النهاية، فيما تجمد رصيد «العميد» عند سبع نقاط.