مدرب العراق: لم نستغل فرصنا.. وحوّلنا مباراة الكويت إلى مواجهة صعبة

قال مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد، إن فريقه كان بإمكانه حسم مباراته أمام الكويت مبكراً، بعدما أهدر عدداً من الفرص قبل أن تزداد صعوبة المواجهة وتنتهي بفوز «أسود الرافدين» 3-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس الخليج «خليجي 27» في جدة، اليوم السبت.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كان بإمكاننا حسم المباراة في وقت مبكر. صنعنا العديد من الفرص، وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف وإنهاء اللقاء قبل الدقائق الأخيرة».

وأضاف: «المباراة قدمت لنا العديد من الدروس التي سنستفيد منها في المرحلة المقبلة، عندما لا تستغل الفرص وتمنح المنافس فرصة للعودة، تصبح الأمور أكثر صعوبة».

وأشار المدرب الأسترالي إلى أهمية الخبرة داخل المنتخب العراقي، قائلاً: «نملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، ونصف لاعبي المنتخب سبق لهم المشاركة في كأس العالم، وهذا يمنح الفريق خبرة مهمة في مثل هذه المباريات».

وتابع: «وجود لاعبين قادرين على القيادة أمر مهم جداً بالنسبة لنا، خصوصاً مع وجود عناصر شابة تحتاج إلى الدعم والتوجيه، اللاعبون أصحاب الخبرة لديهم دور كبير في تحفيز اللاعبين الشباب ومساعدتهم داخل الملعب».