يواجه الرفاع البحريني.. النصر يبدأ تحضيراته لـ"خليجي الأندية"

يبدأ النصر غداً السبت تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس الخليج للأندية لطرة القدم، التي يستهلها باستضافة الرفاع البحريني، الثلاثاء المقبل، على استاد آل مكتوم، عند الساعة التاسعة مساءً، في مواجهة يسعى من خلالها إلى تحقيق بداية إيجابية في المنافسة الخليجية.

وكان مدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، قد منح لاعبيه راحة اليوم الجمعة، عقب الفوز على حتا 4-1 في الجولة الثالثة من كأس المحترفين، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعداداً للمواجهة الخليجية.

وأبدى ميلوش رضاه عن النتيجة التي حققها فريقه أمام حتا، خصوصاً في ظل التحسن الذي طرأ على الأداء خلال الشوط الثاني، كما حرص على توجيه الشكر إلى الفريق المنافس على الروح الرياضية واللعب النظيف.

وقال المدرب الصربي إن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في بداية المباراة، قبل أن ينجح في استعادة توازنه خلال الشوط الثاني، مستفيداً من التغييرات التي أسهمت في منح اللاعبين حيوية أكبر في التحركات، وعززت قدرتهم على الوصول إلى مرمى المنافس.

وأضاف في تصريحات صحافية أن النصر افتقد الثقة في اللمسة الأخيرة خلال بعض فترات المباراة، لكنه نجح في معالجة هذا الجانب بعد الاستراحة، مع الدفع بعناصر جديدة تمتلك الطموح والقدرات البدنية، وهو ما انعكس على الفاعلية الهجومية للفريق وقدرته على ترجمة الفرص إلى أهداف.

وأشار ميلوييفيتش إلى أن التغييرات منحت الفريق دفعة إضافية، بعدما ظهر اللاعبون بصورة أفضل في الشوط الثاني، ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف، لافتاً إلى أن النصر كان بإمكانه زيادة حصيلته التهديفية لو استثمر الفرص التي أتيحت له في الدقائق الأخيرة.

وأكد المدرب الصربي أهمية الفوز، ليس فقط على صعيد النتيجة، وإنما أيضاً لما يمنحه من دفعة معنوية قبل الانتقال إلى أجواء المنافسة الخليجية. وأوضح أن النصر يحتل المركز الثاني في كأس المحترفين، ما يعزز أهمية مواصلة العمل والبناء على الجوانب الإيجابية التي ظهرت أمام حتا.

وشدد ميلوش على ضرورة الاستفادة من الفترة القصيرة التي تفصل الفريق عن مباراته المقبلة، لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ومعالجة الملاحظات التي كشفت عنها مواجهة حتا، مؤكداً أهمية دخول الاستحقاق الخليجي بأعلى درجات التركيز، سعياً إلى الظهور بصورة قوية منذ الجولة الأولى.