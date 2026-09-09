إليتش: الظفرة فريق خطير وحتا لم يصل إلى درجة الجاهزية الكاملة

شدد مدرب حتا، الصربي، ألكسندر إليتش إن مباراة فريقه غداً أمام الظفرة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين ستكون مهمة وصعبة على الطرفين

وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: "الفوز الذي حققه حتا في الجولة الماضية منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة، ورفع مستوى الثقة والحماس داخل الفريق، وهو ما انعكس على استعداد اللاعبين ورغبتهم في تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأشار إليتش بقوله: " إن الظفرة يمثل منافساً خطيراً، لما يمتلكه من قدرات هجومية وسرعة في التحولات، وهو ما يتطلب من لاعبي حتا تركيزاً كبيراً طوال المباراة وعدم منح المنافس المساحات التي يمكن أن يستغلها".

وأوضح: "أن الجهاز الفني عمل خلال التدريبات على التعامل مع هذه النقطة، وسنحاول في الوقت نفسه فرض أسلوبنا والاحتفاظ بشخصيتنا داخل الملعب من خلال بناء الهجمات وصناعة الفرص، مع المحافظة على التوازن لتجنب استقبال أهداف من التحولات السريعة".

وتابع: "علينا أن نعترف بأن حتا لم يصل حتى الآن إلى درجة الجاهزية الكاملة التي يتطلع إليها الجهاز الفني، والفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت والعمل، خاصة في ظل انضمام عدد من اللاعبين الجدد الذين يحتاجون إلى مزيد من المباريات والتدريبات للوصول إلى الانسجام المطلوب مع بقية المجموعة".

وأكمل: "هذه المرحلة طبيعية بالنسبة لفريق يمر بتغييرات في قائمته، والجهاز الفني يعمل على تسريع عملية التأقلم ورفع المستوى الفني والبدني للاعبين".

وأضاف "إليتش أن فترة التوقف المقبلة ستكون فرصة مهمة لمواصلة العمل على تطوير الفريق ومعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، فالهدف هو الوصول تدريجياً إلى مستوى أكثر استقراراً وتماسكاً، لكني أثق في الفريق وقدرته على تقديم مستويات أفضل وتحقيق نتائج أكثر إيجابية في الجولات المقبلة ".