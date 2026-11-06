أرديلا: نتفهم غضب جمهور النصر.. نحن أيضاً غاضبون على وداع الكأس

أكد لاعب النصر، كيفين أرديلا، أن لاعبي الفريق يتفهمون غضب جمهور "العميد" بعد الخروج من مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن اللاعبين يشعرون بالغضب أيضاً، وأنهم عازمون على استعادة ثقة المشجعين وإسعادهم من خلال النتائج الإيجابية والأداء داخل الملعب، خصوصاً بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري أبطال الخليج للأندية.

وقال أرديلا لـ«الإمارات اليوم»، عقب فوز النصر على قطر القطري بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الثالثة من البطولة الخليجية: "أعرف أن جماهير النصر غاضبة، وأتفهم شعورها تماماً، ونحن أيضاً غاضبون، لأننا خرجنا من كأس رئيس الدولة للموسم الثاني على التوالي، وكنا نريد المنافسة على لقب هذه البطولة، لكن أحياناً تمر الفرق بيوم سيئ، وهذا ما حدث معنا".

وأضاف: "نحاول الآن العودة بقوة وإسعاد جماهيرنا من خلال النتائج والأداء داخل الملعب، ونتمنى أن ننجح في إعادة الفرحة إليهم، وأن نجعلهم سعداء بما نقدمه في المباريات المقبلة".

وأوضح أرديلا أن الفوز على قطر يمثل خطوة مهمة في مسيرة الفريق، ليس فقط لحصد النقاط الثلاث، وإنما لتعزيز ثقة اللاعبين بقدرتهم على المنافسة، وقال: "نحن سعداء بالانتصار، والأهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث، وأظهرنا شخصية الفريق وقدرتنا على الدفاع والهجوم، وأثبتنا أن اللعب أمامنا على ملعبنا ليس سهلاً".

وأشار إلى أن الانتصارات تمنح جميع اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، بمن فيهم العناصر التي لا تحصل على فرص مشاركة منتظمة، مؤكداً أن نجاح هؤلاء اللاعبين في مساعدة الفريق يعكس أهمية العمل الجماعي.

وقال: "نحن الآن في صدارة المجموعة، ونريد المنافسة في جميع البطولات، ونتعامل مع كل مباراة على حدة. النقاط التسع التي جمعناها في البطولة الخليجية تمنحنا ثقة كبيرة في العمل الذي نقوم به خلال التدريبات، وتساعدنا على تقديم الأفضل داخل الملعب".

واختتم أرديلا تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواصلة الانتصارات ونقل النتائج الإيجابية في البطولة الخليجية إلى منافسات الدوري، مشدداً على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو استعادة ثقة جماهير النصر وإسعادها بالنتائج والأداء.