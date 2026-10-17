49 هدفاً لسفيان رحيمي مع العين.. «صفر» في شباك شباب الأهلي

يخوض مهاجم فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، تحدياً خاصاً في قمة اليوم أمام شباب الأهلي، بحثاً عن بصمته الأولى أمام «فرسان دبي» في المواجهة الـ10، بعدما استعصت عليه شباكهم في تسع مباريات سابقة.

وتبرز المفارقة في أن مهاجم «الزعيم»، الذي هز شباك غالبية منافسيه في الدوري، محرزاً خلالها 49 هدفاً، لم يتمكن من التسجيل أمام شباب الأهلي، لتمنحه القمة فرصة لكسر هذا الاستثناء في سجله.

وتزداد المفارقة حضوراً حين يتعلق الأمر بشقيقه، لاعب العين الحسين رحيمي، الذي احتاج إلى تسع دقائق فقط لهز شباك شباب الأهلي في الجولة الـ22 من الموسم الماضي 2025-2026، مسجلاً هدفاً حاسماً في فوز الفريق 3-2، ليصبح بذلك أول لاعب مغربي يسجل في تاريخ مواجهات الفريقين، كما مهد الهدف طريق «البنفسجي» إلى اللقب.

ويدخل سفيان المواجهة اليوم وهو على بُعد هدف واحد من بلوغ 50 هدفاً في دوري المحترفين، إذ يضعه رصيده الحالي في المركز السابع بقائمة هدافي العين التاريخيين في المسابقة، التي يتصدرها لابا كودجو، لاعب العين السابق والشارقة الحالي، برصيد 142 هدفاً.

ويحتل رحيمي المركز الـ14 في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، التي يتصدرها علي مبخوت برصيد 228 هدفاً، ما قد يجعل هز شباك «فرسان دبي» فرصة لبلوغ الهدف الـ50 ومعادلة رصيد لاعب الشارقة إيغور كورونادو، صاحب المركز الـ13، إلى جانب فك شفرة شباك شباب الأهلي.

• سفيان رحيمي على بُعد هدف واحد من بلوغ 50 هدفاً في دوري المحترفين.