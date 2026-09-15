رحيمي يحطم رقم «عموري» وجيان.. ويصبح هداف العين في آسيا

دخل الدولي المغربي سفيان رحيمي تاريخ نادي العين، بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق في مسابقات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، متجاوزاً الثنائي عمر عبدالرحمن والغاني أسامواه جيان.

وسجل رحيمي هدفاً خلال الفوز الكبير الذي حققه العين على النصر السعودي برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفع المهاجم المغربي رصيده إلى 19 هدفاً قارياً بقميص العين، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للفريق في البطولة، متقدماً على أسطورة «الزعيم» عمر عبدالرحمن والمهاجم الغاني السابق أسامواه جيان، اللذين يملكان 18 هدفاً لكل منهما.

وباتت الفرصة متاحة أمام رحيمي لتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، خصوصاً أن عمر عبدالرحمن وأسَامواه جيان اعتزلا كرة القدم، ما يمنح نجم العين الحالي فرصة تعزيز رقمه والابتعاد أكثر في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفريق آسيوياً.

ويواصل رحيمي كتابة أرقامه المميزة مع العين، بعدما لعب دوراً بارزاً في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا عام 2024، حين توج هدافاً للبطولة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في النسخة ذاتها.

ويُعد رحيمي أحد أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة العين، بفضل سرعته وتحركاته وقدرته على استغلال المساحات والحضور الحاسم أمام المرمى، ليضيف رقماً تاريخياً جديداً إلى مسيرته مع «الزعيم»، ويؤكد مكانته بين أبرز هدافي النادي في المنافسات القارية.