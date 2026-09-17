الحسين رحيمي: التوقعات جزء من الحياة.. وأتمنى السير على خطى شقيقي سفيان

خطف مهاجم العين، الحسين رحيمي، الأضواء في ظهوره الأول بدوري أبطال آسيا للأندية النخبة، بعدما سجل هدفين من رباعية «الزعيم» النظيفة في شباك النصر السعودي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، في ليلة استثنائية سحب فيها العين البساط من تحت أقدام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، معرباً عن أمله في السير على خطى شقيقه الأكبر سفيان، ومساعدة العين على تحقيق أهدافه هذا الموسم.

وقال الحسين رحيمي لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال عما إذا كان قد توقع قبل المباراة أن يعيش هذه اللحظة ويسجل هدفين في أول ظهور آسيوي له: «التوقعات جزء من الحياة، لكن الله قد يدخر لك ما هو أفضل منها، أشكر الله على الفوز، ونهديه إلى جماهيرنا التي ساندتنا، ونعدها بأن القادم سيكون أفضل».

وجاء تألق الحسين في ليلة تاريخية لعائلة رحيمي، إذ سجل هدفين في الانتصار العريض على النصر، بينما كتب شقيقه سفيان اسمه في سجلات تاريخ العين، بعدما انفرد بصدارة هدافي النادي في البطولات الآسيوية، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً، متجاوزاً عمر عبدالرحمن «عموري» والغاني أسامواه جيان، ولكل منهما 18 هدفاً.

وهنأ الحسين رحيمي شقيقه على الإنجاز، وقال: «أبارك لسفيان تصدره قائمة الهدافين التاريخيين، فهو يستحق ما وصل إليه بعدما بذل جهداً كبيراً، وأتمنى السير على خطاه لمساعدة الفريق».

ولا يقتصر التفاهم بين الشقيقين على أرض الملعب، إذ أكد الحسين أن العلاقة التي تجمعه بسفيان تمتد إلى تفاصيل حياتهما اليومية، بعدما نشآ معاً وتشاركا الكثير من التجارب، وهو ما انعكس أيضاً على انسجامهما كلاعبين.

وقال: «هذا يساعدني كثيراً، لكننا قبل أن نكون لاعبين فنحن شقيقان نشأنا معاً، وهناك تفاهم كبير بيننا، وأتمنى أن ينعكس إيجابياً على الفريق».

وأضاف: «نتحدث باستمرار خارج الملعب، وهو ينصحني، وأحياناً أقدم له النصيحة، لكن معظم النصائح تأتي منه، إنه لاعب مميز، ونصائحه تساعدني بالتأكيد، كما نُجري أحياناً أحاديث بعيدة عن أجواء كرة القدم».

ورفض مهاجم العين الاستعجال في تحديد اللقب الأقرب إلى الفريق، في ظل خوض «الزعيم» منافسات عدة هذا الموسم، ودفاعه عن لقبي دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، إلى جانب مشاركته في كأس رابطة المحترفين وكأس السوبر ودرع السوبر الإماراتي القطري، فضلاً عن عودته إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، التي توج بلقبها عام 2024.

وقال: «نفكر في كل مباراة على حدة، وسنقول كلمتنا الأخيرة في نهاية الموسم، والقادم بالتأكيد أفضل».

وفي الجانب الإنساني، أشاد الحسين بموقف نادي الوصل وجمهوره، بعدما قدموا التعازي له ولشقيقه سفيان في وفاة والدهما، قبل انطلاق مباراة «الإمبراطور» والعين ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وقال: «أشكر نادي الوصل وجماهيره على التعزية، فقد قدموا صورة رائعة تؤكد أن كرة القدم تتجاوز ما يحدث داخل الملعب، وتمتد إلى خارجه أيضاً».

وأكد مهاجم العين أن المبادرة تركت أثراً طيباً لديه ولدى أسرته، وجسدت الجانب الإنساني للرياضة في الإمارات بعيداً عن المنافسة والنتائج، مشيراً إلى أن مثل هذه المواقف تعكس قيمة كرة القدم ودورها في التقريب بين الناس.

الحسين رحيمي:

. أبارك لسفيان تصدره قائمة الهدافين التاريخيين للعين آسيوياً.. يستحق ما وصل إليه.

. أشكر الوصل وجمهوره على التعزية.. كرة القدم تتجاوز ما يحدث داخل الملعب.

. نفكر في كل مباراة على حدة، وسنقول كلمتنا الأخيرة في نهاية الموسم.