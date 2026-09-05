الوصل يستعيد قوته التهديفية بخماسية ويوجّه رسالة إلى العين

استعاد الوصل نغمة الانتصارات بقوة، وأعاد هجومه إلى الواجهة بخماسية في شباك خورفكان مقابل هدفين، مساء أمس، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى تسع نقاط، ويبعث برسالة قوية قبل القمة المرتقبة أمام العين في الجولة المقبلة.

وجاء انتصار الوصل بمثابة رد سريع على خسارته أمام شباب الأهلي في «ديربي دبي» بالجولة الماضية، إذ ظهر الفريق بصورة أكثر فاعلية وحسماً أمام المرمى، وفرض أفضليته منذ البداية، قبل أن يتعامل مع محاولات خورفكان للعودة بهدوء، ويحسم المواجهة بخماسية أعادت إليه الثقة، ورفعت معنوياته قبل اختبار أكثر صعوبة أمام «الزعيم».

وفرض الوصل أفضليته مبكراً بهدفي سياكا سيديبي (17) ونيكولاس خيمينيز (23)، قبل أن يقلص جونيور فليمنغز الفارق (51). ورد «الإمبراطور» بثنائية بيدرو مالهيرو (61)، وهدف عكسي لكرم نقاش (76)، ثم عاد فليمنغز بهدف ثانٍ (88)، قبل أن يختتم ريناتو جونيور الخماسية في الوقت بدل الضائع. وتكتسب الخماسية قيمة أكبر من مجرد ثلاث نقاط، كونها جاءت قبل القمة المرتقبة أمام العين الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد، في مواجهة تجمع فريقين يملكان تسع نقاط.

ويمنح الفوز «الأصفر» دفعة معنوية مهمة، بعدما استعاد انتصاراته وفاعليته الهجومية في الوقت المناسب، قبل مواجهة قد يكون لها تأثير مباشر في سباق الصدارة.

وكشفت أرقام المواجهة أن الخماسية امتداد لحلقة جديدة في مسلسل الأهداف الذي يطبع لقاءات الفريقين، إذ ارتفعت الحصيلة التهديفية في 15 مواجهة فقط جمعتهما بدوري المحترفين إلى 51 هدفاً، بواقع 31 هدفاً للوصل، و20 لخورفكان، بمعدل 3.4 أهداف في المباراة الواحدة.

والأكثر إثارة غياب التعادل السلبي تماماً عن تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين، فيما تحولت آخر تسع مواجهات بينهما إلى سباق تهديفي مفتوح.