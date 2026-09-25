فابيو ليما متأثراً: رحيل الشيخ أحمد بن راشد أعاد إليّ مشاعر فقدان والدي

تحدث قائد فريق الوصل والدولي فابيو ليما متأثراً، عن رحيل المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن الخبر أعاد إليه مشاعر فقدان والده قبل أربعة أعوام، لما كان للشيخ أحمد من أثر عميق في حياته ومسيرته واستقرار عائلته في الإمارات.

وقال ليما، في أول تصريحات صحافية بعد وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم: «أنا حزين جداً، فقد كان رئيسنا ومديرنا وأباً لنا جميعاً، وما قدمه للنادي لا يمكن وصفه».

وأضاف: «أمضيت 13 عاماً في الوصل، وكان للشيخ أحمد إسهام كبير في كل ما وصلت إليه اليوم، لاعباً وإنساناً وأباً لعائلة، جئت إلى النادي لاعباً صغيراً، ثم تطورت سريعاً، وحرصت دائماً على تقديم كل ما لدي ومواصلة القصة التي صنعها».

وأكد ليما أن وقع الرحيل سيبقى حاضراً في نفوس أسرة النادي، داعياً إلى التكاتف في المرحلة المقبلة، وقال: «الأيام والسنوات المقبلة ستكون صعبة، وسيظل هذا الشعور في قلوبنا، لكن علينا مواصلة الحياة والبقاء متحدين، فكل من يحب الوصل، من لاعبين وجماهير وعاملين، مطالب بالوقوف معاً».

وتابع: «قدم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم أفضل ما لديه طوال حياته من أجل الوصل، وسنحاول مواصلة ما بدأه والحفاظ على إرثه».

وعن علاقته بالراحل، قال ليما: «كنا نتحدث من وقت إلى آخر، وكنت أشعر بأنه جزء من مجموعتنا، لم نكن نراه دائماً في النادي، لكن حضوره كان محسوساً بيننا».

وأضاف: «كان له الدور الأكبر في استمراري مع الوصل طوال 13 عاماً، تلقيت عروضاً كثيرة في السابق، لكنه كان يقول لي دائماً ابقَ يا فابيو، واصل مشوارك مع الوصل؛ وكان لكلماته أثر كبير في بقائي هنا».

واستعاد ليما لحظة تلقيه نبأ الوفاة، قائلاً: «عندما استيقظت، رأيت رسالة من إدارة الوصل، ولم أصدق الخبر في البداية، خصوصاً أنني كنت أعرف أنه مسافر، كان قوياً، ومجرد وجوده يمنحنا شعوراً بالأمان».

وغلبت الدموع فابيو ليما وهو يكشف أن الرحيل أعاد إليه ألم فقدان والده، وقال: «فقدت والدي قبل أربعة أعوام، وشعرت بالإحساس نفسه تقريباً، لست من أفراد عائلته، لكنني أشعر بهذا الألم، لأنه أسهم كثيراً في حياتي وحياة عائلتي».

وأكد أن دعم الشيخ أحمد تجاوز حدود مسيرته الرياضية، مضيفاً: «كان يدعمني ويدعم عائلتي باستمرار، وساعدني على مواصلة مشواري مع الوصل والاستقرار في الإمارات».

واختتم ليما حديثه مجدداً التزامه بمواصلة العطاء لـ«الإمبراطور»، وقال: «سنظل متحدين لنتجاوز هذه اللحظة، وسأقدم كل ما لدي من أجل الوصل، وأواصل العمل للحفاظ على مكانته في القمة».