مدرب العين قبل قمة الوصل: نؤمن بأنفسنا وسنظهر شخصيتنا

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، جاهزية فريقه لخوض مواجهة «القمة» أمام الوصل، يوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، مشدداً على صعوبة اللقاء وقوة المنافس، ومؤكداً أن «الزعيم» سيخوض المباراة بثقة كبيرة ورغبة في إظهار شخصيته وتحقيق النقاط الثلاث.

وقال إيفيتش في مؤتمر صحافي: «نحن جاهزون ومستعدون لمباراة ديربي صعبة أمام خصم قوي يمتلك تشكيلة جيدة، ومدرباً كفؤاً، وطموحات كبيرة مثلنا. نتوقع مباراة صعبة، كما هو الحال دائماً أمام الوصل، فلا شيء سهل أبداً».

وأضاف: «نستغل الأيام بين المباريات لتحسين أدائنا، ونعمل على تطوير الفريق بصورة مستمرة، نحن الآن في المركز الثاني بالترتيب، وبنفس عدد نقاط المتصدر، والفارق فقط في الأهداف، وأعتقد أننا حققنا أقصى ما يمكن تحقيقه من المباريات الأربع الماضية من ناحية النقاط».

وتابع: «بالطبع، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، ونعلم أننا كنا نستطيع خوض مباريات أفضل مما قدمناه في الجولات الأربع الأولى، لكن من الطبيعي ألا يكون أي فريق في الدوري في أفضل حالاته خلال هذه المرحلة المبكرة من الموسم».

وشدد المدرب الصربي على ثقته بقدرة فريقه على تقديم مباراة قوية أمام الوصل، وقال: «نحن نحترم الوصل ونعلم أنه خصم قوي وفريق جيد، لكننا نؤمن بأنفسنا، وسنعمل على إظهار كل ما نستعد له في هذه المباراة، وأن نظهر شخصيتنا وحماسنا».

وأعرب إيفيتش عن ثقته في الحضور الجماهيري الكبير، قائلاً: «نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً، لأنها مباراة صعبة وقوية.،لدينا جمهور سيقف معنا ويدعمنا، وسيقوم بدوره لمساعدتنا على تحقيق النقاط الثلاث».

وأضاف: «أنا واثق بأن جماهيرنا تتفهم أن كل فرد في النادي يحاول تقديم أفضل ما لديه ويبذل قصارى جهده، أثق بأنهم سيأتون لدعمنا، كما يفعلون دائماً، وخلق أجواء رائعة في الملعب ومساندة اللاعبين».

وختم إيفيتش حديثه قائلاً: «سنقدم قصارى جهدنا لإسعاد جماهيرنا بعد المباراة».