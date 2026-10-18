عادل الحوسني يطارد رقماً تاريخياً أمام شقيقه علي في مباراة الشارقة وعجمان

يقف حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني على أعتاب إنجاز تاريخي في دوري المحترفين لكرة القدم، عندما يواجه شقيقه الأصغر بعام واحد حارس عجمان علي الحوسني، اليوم، ضمن الجولة السادسة في مواجهة تجمع الرهان التاريخي والطابع العائلي.

وتفصل مباراة واحدة بشباك نظيفة عادل الحوسني عن بلوغ حاجز 100 مباراة في المسابقة، بعدما كان قد حافظ الحارس البالغ 37 عاماً على نظافة شباكه في 99 مباراة بدوري المحترفين بقميصي الوحدة سابقاً والشارقة حالياً.

وخاض عادل منذ بداية مسيرته في المسابقة خلال موسم 2008-2009 إجمالي 319 مباراة، وحافظ على مقعده أساسياً منذ بداية الموسم الحالي.

وفي حال نجاحه في الخروج بشباك نظيفة أمام عجمان، سينضم حارس الشارقة إلى قائمة تاريخية ضيقة حيث سيصبح ثالث حارس يبلغ حاجز المئة في تاريخ دوري المحترفين.

وكان حارس الجزيرة علي خصيف أول من وصل لـ100 مباراة بشباك نظيفة وذلك في يناير 2025 وعززها حالياً بالوصول إلى 108 مباريات، وأصبح حارس العين خالد عيسى ثانياً في مايو الماضي وقد وصل حالياً إلى 104 مباريات بشباك نظيفة.