فوز أول للشارقة.. وانتصاران ثمينان لبني ياس ويونايتد

حقق الشارقة فوزه الأول في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه الظفرة بنتيجة 2-1، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية التي شهدت أيضاً انتصاراً ثميناً لفريق يونايتد على حتا 3-2، وبني ياس على الوحدة 3-1.

وجمع الشارقة ثلاث نقاط، ليعوض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام عجمان بنتيجة 2-3، فيما كان الظفرة قد خسر مباراته الماضية أمام بني ياس بنتيجة 1-3 ليبقى دون نقاط.

ونجح الشارقة في افتتاح التسجيل عن طريق لوران في الدقيقة 20، ليمنح «الملك» الأفضلية وينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل، قبل أن يعزز إيغور كورونادو تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني (58).

وحاول الظفرة العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح درمان كوماري في تقليص الفارق (81)، إلا أن الشارقة حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المواجهة بنتيجة 2-1.

وشهدت المباراة الظهور الأول ليحيى الغساني بقميص الشارقة، بعد انتقاله إلى صفوف «الملك» على سبيل الإعارة قادماً من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم، في أحدث صفقات الفريق لتدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق يونايتد تأخره أمام حتا إلى فوز مثير 3-2 ليصبح رصيده ثلاث نقاط بعدما خسر الجولة الأولى أمام النصر 1-3، فيما بقي رصيد حتا نقطة واحدة من تعادله الماضي مع شباب الأهلي 1-1.

وبادر حتا عن طريق دريسا كوليبالي (39)، قبل أن ينتفض يونايتد في الشوط الثاني، ويدرك التعادل بواسطة المهدي موهوب (67)، ثم منحه هاريس سيفيروفيتش التقدم بهدفين متتاليين (82 و84)، وتمكن سيمون من تقليص الفارق لحتا (86).

وفي المباراة الثالثة، واصل بني ياس انطلاقته المثالية في البطولة، وكبّد الوحدة خسارته الثانية، ليرفع «السماوي» رصيده إلى ست نقاط. وفرض بني ياس أفضليته منذ الشوط الأول، وافتتح سهيل النوبي التسجيل (24)، قبل أن يضاعف يوسف نيكتيه التقدم (45)، ثم عزز تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع حارس الوحدة فاكوندو إنسفران بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (79)، بعدما اصطدمت الكرة برأسه قبل أن تسكن الشباك، فيما قلص سام مارك الفارق للوحدة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إلا أن الهدف جاء متأخراً ولم يمنح «العنابي» فرصة لتغيير نتيجة المباراة.