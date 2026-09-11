طرد الزعابي وهدف البركاوي يمنحان الظفرة انتصاره الأول في الدوري على حساب حتا

قلب الظفرة تأخره أمام حتا إلى فوز ثمين 2-1، بعدما استثمر النقص العددي في صفوف «الإعصار» إثر طرد لاعب الوسط طحنون الزعابي قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يحسم المهاجم المغربي كريم البركاوي المواجهة بهدف قاتل في الدقيقة 84، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ودخل حتا المباراة بأفضلية واضحة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 24 بهدف عكسي، بعدما حوّل سيف الدين الجزيري الكرة بالكعب، فارتطمت بالقائم، ثم برأس حارس الظفرة أمجد السيد، قبل أن تستقر في الشباك.

وشهدت المباراة نقطة تحول قبل نهاية الشوط الأول، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط حتا طحنون الزعابي، إثر تدخل عنيف على لاعب الظفرة فينيسيوس سيرافيم، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل الظفرة النقص العددي خلال الشوط الثاني، وفرض أفضليته الهجومية، حتى أدرك التعادل في الدقيقة 57 عبر روستاند دجوه، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت مرمى حتا.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى التعادل، ظهر البركاوي في الموعد وسجل هدف الفوز في الدقيقة 84، ليمنح الظفرة أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، ويضع حداً لسلسلة هزائمه في الجولات الأربع الأولى.

وبالنتيجة، وضع الظفرة أول 3 نقاط في رصيده، وفي المقابل تجمدت نقاط حتا عند 3.