الجرمن: مباراة عجمان وأربيل حملت رسائل عدة عن المحبة والتلاحم

أكد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفة الجرمن، أن الفوز المثير الذي حققه فريقه على أربيل العراقي بنتيجة 5-4، في ظهوره الأول بدوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، تجاوز حدود المنافسة الرياضية، وجسّد صورة حقيقية لتلاحم المجتمع الإماراتي، ووقوف جماهير الأندية صفاً واحداً خلف ممثل الدولة في المحافل الخارجية.

وقال الجرمن لـ«الإمارات اليوم»: «إن المشهد الجماهيري الذي شهده الملعب، بمشاركة جماهير عجمان ومشجعين من مختلف أندية الدولة، عكس روح التضامن بين الجماهير، وحرصها على دعم ممثلي الكرة الإماراتية في البطولات الخارجية، بعيداً عن انتماءات الأندية».

وأضاف: «المباراة كانت أكبر من كرة قدم، فقد حملت رسائل عديدة عن المحبة والتلاحم اللذين يتميز بهما المجتمع الإماراتي، وعن الترحيب بكل من يأتي إلى أرض الدولة، وفي مقدمتهم الأشقاء العراقيون، وما شهدناه من دعم جماهيري كبير لعجمان أسعدنا».

ووصف الجرمن المواجهة بأنها «ملحمة كروية»، بعدما وجد عجمان نفسه متأخراً أمام أربيل بنتيجة 1-3، قبل أن يعود إلى التعادل 3-3، ثم يتأخر مجدداً 3-4، وينجح في تسجيل هدفين قلب بهما النتيجة لمصلحته.

وقال: «كانت مباراة رائعة بكل تفاصيلها، ليس فقط بسبب النتيجة والعودة القوية للفريق، وإنما أيضاً بسبب ما شهدته من تلاحم بين الجماهير والإدارة واللاعبين والجهاز الفني، إذ يعد من أهم المكاسب التي خرجنا بها، إلى جانب الفوز على منافس قوي».

وأكد أن مشاركة عجمان الأولى في البطولة الخليجية تنطلق من هدف واضح، يتمثل في تقديم صورة مشرفة لكرة القدم الإماراتية.

وتابع: «نحن لا ننظر إلى الفوز على أربيل باعتباره مبرراً لإطلاق أحلام وردية، وإنما نتعامل مع البطولة مرحلة بمرحلة، ونفكر في كل مباراة على حدة، لقد أنهينا محطة مهمة بنجاح، وسنبدأ التفكير في المواجهة المقبلة»، كما أشاد الجرمن بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني.