اتحاد الكرة يوفر 6 طائرات لنقل جماهير «الأبيض» إلى جدة.. رابط وموعد التسجيل

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم توفير 6 طائرات خاصة لنقل جماهير المنتخب الوطني إلى مدينة جدة، لمؤازرة «الأبيض» في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في إطار الدعم الجماهيري للمنتخب خلال المواجهة المرتقبة أمام السعودية.

وأوضح الاتحاد أن رابط التسجيل للاستفادة من الرحلات الجوية سيتم إطلاقه عند الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الإمارات، داعياً الجماهير الراغبة في حضور النهائي إلى المبادرة بالتسجيل وفق الآلية المعلنة.

رابط التسجيل:

https://t.co/mK758AjXU8