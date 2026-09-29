العطار: أعداد الجماهير الإماراتية مرشحة للارتفاع في المباريات المقبلة

أكد منسق رابطة جماهير منتخب الإمارات، هادف العطار، أن الروح الرياضية وتقديم صورة مشرفة وحضارية للجمهور الإماراتي يمثلان رسالة أساسية يحرص المشجعون على تجسيدها في مدرجات بطولة «خليجي 27» الجارية حالياً في مدينة جدة السعودية، مشيراً إلى أن جماهير «الأبيض» تدرك جيداً أنها لا تمثل نفسها فقط، وإنما تعكس صورة الدولة في مختلف المحافل.

وقال هادف العطار لـ«الإمارات اليوم»، إن الجمهور يقدم صورة رائعة داخل الملعب وخارجه، موضحاً أن «كل الأمور طيبة، وجهزنا العدة، ودخلنا المباراة على أمل تحقيق الفوز والتأهل وضمان الصعود إلى المرحلة المقبلة، وسعداء بتحقق ذلك ونتطلع إلى مواصلة المشوار بالصورة المطلوبة».

وأوضح أن الحضور الجماهيري خلال مباراة البحرين التي انتهت بفوز المنتخب بثلاثة أهداف دون رد، كان مميزاً، مشيراً إلى أن أعداد الجماهير الإماراتية مرشحة للارتفاع في المباريات المقبلة، وقال: «الحضور في المباراتين الأولى والثانية كان مميزاً، ونتوقع أن يكون العدد أكبر في المباريات المقبلة، وستشاهدون جماهير الإمارات حاضرة في المدرجات لمساندة المنتخب والوقوف خلف اللاعبين».

وأشار هادف العطار إلى أن الترتيبات الخاصة بتوفير التذاكر والتنسيق مع الجماهير سارت بصورة جيدة، وقال: «توفير التذاكر كان من الأمور الطيبة، ووصلت التذاكر إلى الجماهير، وكانت عملية توزيع التذاكر هذه المرة عن طريق الرابطة، واستلمها المشجعون إلكترونياً، وكانت الأمور جيدة».

وأضاف أن الرابطة تعمل على تعزيز التواصل مع الجماهير بصورة مستمرة، بما يسهم في تسهيل حضور المشجعين إلى المباريات وترتيب وجودهم في المدرجات، لافتاً إلى أن نجاح التشجيع لا يعتمد على ارتفاع أعداد الحاضرين فقط، وإنما يرتبط أيضاً بالتنظيم والتنسيق والتفاعل الإيجابي طوال المباراة، بما يمنح اللاعبين دعماً مستمراً من المدرجات.

وشدد على أهمية التزام الجماهير بالروح الرياضية، خصوصاً مع وجود مشجعين من مختلف المنتخبات في المدرجات، وقال: «نؤكد دائماً أهمية الروح الرياضية، وألا تكون هناك مشكلات أو احتكاكات مع جماهير المنتخبات الأخرى، وأن يظهر جمهور الإمارات بالصورة التي تليق به وبالدولة، وأن يحرص الجميع على تقديم صورة حضارية ومشرفة».

وكشف هادف العطار عن وجود اجتماعات وتحضيرات مستمرة مع الجماهير قبل المباريات وبعدها، بهدف تنظيم الحضور والتنسيق بشأن مختلف التفاصيل، وقال: «هناك اجتماعات وتحضيرات قبل المباراة وبعدها، ويتم التنسيق في كل الأمور الخاصة بالجمهور حتى يكون الحضور منظماً، ويظهر المشجعون بالشكل المطلوب».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الحضور الجماهيري وعدم الاكتفاء بما تحقق في بداية البطولة، خصوصاً أن المنتخب تجاوز مرحلة مهمة وضمن مواصلة مشواره. وقال إن الجماهير ستواصل استعداداتها للمباريات المقبلة، مع العمل على حشد أكبر عدد ممكن من المشجعين لمساندة اللاعبين والحفاظ على الأجواء الإيجابية في المدرجات.

واختتم هادف العطار حديثه بتأكيد أن جماهير الإمارات تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها خلال البطولة. وقال: «الجمهور يعرف أنه يمثل الإمارات تماماً كما يمثل اللاعبون المنتخب داخل الملعب، لذلك نحرص على أن تكون المدرجات الإماراتية بصورة مميزة، وأن يكون التشجيع إيجابياً، وأن نواصل الوقوف خلف المنتخب في مبارياته المقبلة».

هادف العطار:

• جمهور الإمارات حريص على تقديم صورة حضارية في «خليجي 27».

• المشجعون يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال البطولة.