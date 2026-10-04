نفاد مقاعد طائرات جماهير «الأبيض» إلى جدة في أقل من 10 دقائق

نفدت المقاعد المخصصة للجماهير على الرحلات الجوية الخاصة التي وفرها اتحاد الإمارات لكرة القدم لنقل جماهير المنتخب الوطني إلى مدينة جدة، لمؤازرة «الأبيض» في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» أمام المنتخب السعودي، وذلك بعد أقل من 10 دقائق من فتح باب التسجيل.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد أعلن توفير 6 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى جدة، وأطلق رابط التسجيل عند الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الإمارات، وسط إقبال جماهيري كبير على حضور المباراة النهائية ومساندة المنتخب الوطني في المواجهة المرتقبة.