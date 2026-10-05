12 طائرة «كاملة العدد» من اتحاد الكرة لنقل جمهور «الأبيض» إلى نهائي «خليجي 27»

ضاعف اتحاد كرة القدم، أمس، عدد الطائرات من 6 إلى 12 لنقل جماهير المنتخب الوطني إلى جدة لمؤازرة «الأبيض» في المباراة النهائية لبطولة «خليجي 27» أمام المنتخب السعودي المقررة غداً (الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات).

وقال اتحاد الكرة على حسابه الرسمي: «بعد الإقبال الجماهيري الكبير، تم رفع عدد الطائرات الخاصة إلى 12 طائرة بدلاً من ست»، مشيراً إلى أنه «تم غلق باب التسجيل مع اكتمال العدد المطلوب للطائرات الـ12، علماً بأن الرحلة ستكون ذهاباً وعودة في اليوم نفسه». وكانت مقاعد الدفعة الأولى من الطائرات الست قد نفدت في أقل من 10 دقائق على إطلاق رابط التسجيل، بينما اكتملت الطائرات الست الإضافية بعد وقت قليل من فتح باب التسجيل، في مشهد يعكس حجم الإقبال الجماهيري الكبير على دعم المنتخب ومساندته في المواجهة المرتقبة على لقب البطولة.

وكان اتحاد الكرة قد أطلق رابط التسجيل عند الساعة الواحدة من ظهر أمس بتوقيت الإمارات، وسط إقبال لافت من المشجعين الراغبين في حضور النهائي، قبل أن تكتمل المقاعد المخصصة لرحلات الطائرات الست خلال دقائق قليلة، ما دفع الاتحاد إلى مضاعفة عدد الطائرات.

وشهدت الساعات الـ24 الماضية توافد أعداد كبيرة من جماهير «الأبيض» إلى جدة، عبر الرحلات الجوية والسيارات، إلى جانب مجموعات من المشجعين الذين حضروا بصورة فردية، لتواصل الجماهير الإماراتية حضورها المتزايد منذ بداية البطولة، بعدما بدأ الحضور بأعداد محدودة في مباراة اليمن ضمن الجولة الأولى، قبل أن يتزايد في مواجهة البحرين، ثم يرتفع بصورة أكبر في مباراة قطر، وصولاً إلى حضور جماهيري لافت في مباراة عمان ضمن الدور نصف النهائي.

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي «خليجي 27»، بعد فوزه على نظيره العماني 1-صفر أول من أمس، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل «الأبيض» هدفه الوحيد في المباراة عن طريق عثمان كامارا في الدقيقة 22.

وسيلتقي المنتخب في المباراة النهائية مع نظيره السعودي المضيف، الذي فاز بدوره على قطر بضربات الترجيح في مباراة قبل النهائي الأخرى، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقدمت الجماهير الإماراتية خلال مشوار البطولة لوحة جماهيرية مميزة، وحرصت على الالتزام بالروح الرياضية، والتعامل بصورة حضارية مع جماهير المنتخبات الأخرى، وبرز ذلك بصورة واضحة خلال مواجهة عمان في نصف النهائي، بعدما ظهرت لافتات ورسائل تعكس الاحترام المتبادل بين الجماهير، إلى جانب التشجيع الإيجابي الذي ساد المدرجات، في صورة عكست حرص الجمهور الإماراتي على تقديم نموذج مشرف في المدرجات وخارجها، وإظهار أخلاقه العالية وروحه الرياضية خلال وجوده في جدة.

وعقب نهاية مباراة عمان، التي حسم خلالها «الأبيض» تأهله إلى النهائي، احتفلت الجماهير الإماراتية بصورة مبهجة بالتأهل، ورددت الهتافات المؤيدة للمنتخب، كما وجهت رسائل الدعم إلى المدرب زلاتكو داليتش واللاعبين، مطالبة بمواصلة الأداء القوي وتحقيق اللقب.

وواصل المشجعون احتفالاتهم خلال عودتهم إلى مقار إقامتهم، وسط أجواء مفعمة بالفرح، فيما وُجدت أعداد منهم في شوارع جدة وفي منطقة جدة التاريخية، التي شهدت منذ بداية البطولة تجمع جماهير المنتخبات المشاركة، وأصبحت إحدى أبرز نقاط الالتقاء بين المشجعين.

وتترقب الجماهير الإماراتية المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بحماس كبير، بعدما نجح «الأبيض» في الوصول إلى المباراة الختامية، وسط رغبة واضحة في مواصلة مساندة اللاعبين حتى صافرة النهاية.

ويؤكد نفاد مقاعد الطائرات الست خلال أقل من 10 دقائق حجم الحماس الجماهيري للمباراة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المشجعين حرص على ترتيب سفره إلى جدة بطرق مختلفة منذ وقت مبكر، رغبة في المشاركة في المشهد النهائي للبطولة، والوقوف خلف المنتخب في مدرجات ملعب المباراة.

وتأمل الجماهير أن تكتمل الصورة بتحقيق «الأبيض» اللقب، بعد مشوار شهد حضوراً جماهيرياً متصاعداً، وأداءً مميزاً في الأدوار الحاسمة، وصولاً إلى النهائي.

ومن المنتظر أن تشهد جدة حضوراً إماراتياً لافتاً في الساعات التي تسبق المباراة، مع استمرار وصول المشجعين الذين اختاروا السفر براً أو جواً، في وقت تبدو فيه الجماهير الإماراتية مصممة على مواصلة دعم المنتخب، والمحافظة في الوقت نفسه على الصورة الحضارية التي ظهرت بها طوال البطولة، كما تحرص الجماهير على تحويل حضورها في النهائي إلى مناسبة رياضية مميزة تعكس شغفها بالمنتخب، واحترامها للمنافس وجماهيره طوال البطولة أيضاً.