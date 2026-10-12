سيكو بابا يغيب عن عجمان أمام أربيل في «الخليجية».. وحوافز للجمهور

يفتقد عجمان خدمات أحد أبرز لاعبيه، سيكو بابا، في مواجهته أمام أربيل العراقي، المقررة في الساعة الثامنة من مساء بعد غدٍ، في مستهل مشواره بالبطولة الخليجية، بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، التي تتطلب أسبوعاً إضافياً قبل عودته إلى المشاركة في المباريات.

ويدخل فريق عجمان لكرة القدم، اليوم، معسكراً مغلقاً استعداداً للمواجهة، بعدما أنهى مشاركته في كأس المحترفين بفوز على بني ياس بهدف دون رد، محققاً العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة.

ويعوّل «البرتقالي» على الدفعة المعنوية التي اكتسبها من نتائجه الإيجابية لتعزيز جاهزيته للاستحقاق الخليجي، الذي يتطلع خلاله إلى تحقيق بداية قوية وتقديم مستوى يعكس طموحاته في المنافسة.

وتتوزع تحضيرات عجمان بين الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب دراسة المنافس العراقي والوقوف على نقاط القوة والضعف لديه، بهدف وضع التصور الفني المناسب للمواجهة، واستثمار الفترة المتبقية للوصول باللاعبين إلى أفضل درجات الجاهزية.

وعلى الصعيد الجماهيري، تسعى إدارة النادي إلى تعزيز الحضور في المدرجات ومساندة الفريق خلال مشاركته الخليجية، من خلال مبادرات تحفيزية أطلقها عدد من محبي النادي وأعضاء مجلس الإدارة، تتضمن تقديم جوائز للجماهير عبر سحوبات على تذاكر المباريات، في خطوة تستهدف زيادة التفاعل مع الفريق وتوفير الدعم المعنوي للاعبين.

من جهته، أكد مدير فريق عجمان، محمد حسين، أن الفريق بلغ مرحلة متقدمة من الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض الاستحقاق الخليجي، مشيراً إلى أن الاستقرار الفني انعكس إيجاباً على نتائجه في دوري المحترفين وكأس المحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «المشاركة الخليجية تُمثل محطة مهمة في مسيرة النادي، وفرصة لتأكيد قدرة الأندية الإماراتية على المنافسة خارجياً»، موضحاً أن «عجمان يتطلع إلى تقديم مستويات تعكس مكانة الكرة الإماراتية، والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة».

وأضاف: «الانتصارات الثلاثة المتتالية في كأس المحترفين منحت الفريق دفعة معنوية مهمة قبل الاستحقاق المقبل، ويعمل الجهازان الفني والإداري على توفير أفضل الظروف للاعبين، بما يساعدهم على دخول المنافسات الخليجية بتركيز وثقة، وتحقيق النتائج التي تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره».