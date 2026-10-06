تخصيص 10 بوابات لدخول الجماهير إلى ملعب نهائي «خليجي 27»

تتجه أنظار جماهير المنتخب الإماراتي في مدينة جدة إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، لمؤازرة «الأبيض» في نهائي «خليجي 27» أمام المنتخب السعودي، والمقرر انطلاقه عند الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وتم تخصيص 10 بوابات لدخول الجماهير إلى المدرجات، بواقع البوابات أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 للمداخل الداخلية، و3 و4 و5 و6 للمداخل الخارجية، فيما تفتح البوابات أمام الجماهير اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، بما يتيح للمشجعين الوصول مبكراً والاستعداد لمؤازرة «الأبيض» في النهائي.