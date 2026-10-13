بروحٍ عالية.. جمهور الوصل يرحب بـ 300 مشجع للأهلي السعودي

استقبلت جماهير الوصل لاعبي الأهلي السعودي بحفاوة لدى دخولهم أرضية استاد زعبيل خلال مباراة الفريقين، أمس، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا «النخبة»، في مشهد عكس تمسك أنصار «الإمبراطور» بروح المنافسة الرياضية والعلاقات الأخوية بين الجماهير.

وامتد الترحيب إلى المشجعين السعوديين الذين رافقوا الأهلي إلى دبي، إذ أحسنت جماهير الوصل استقبال نحو 300 مشجع حضروا لمساندة فريقهم، في صورة أكدت أن التنافس داخل الملعب لا يلغي الاحترام المتبادل بين الجماهير.

وشهدت مدرجات استاد زعبيل حضوراً لافتاً من أنصار الوصل، الذين حرصوا على مساندة فريقهم، ورسموا لوحة جماهيرية غلب عليها اللون الأصفر، عكست المكانة التي يتمتع بها النادي لدى مشجعيه وارتباطهم بهويته وتاريخه.

واكتست المدرجات المقابلة لمنصة كبار الشخصيات باللون الأصفر، يتوسطه خط أسود عريض، فيما رفع مشجعون آخرون لافتات تحمل اسم النادي، في مشهد جمع بين الحضور الجماهيري والرسائل التي أراد الأنصار إيصالها بشأن مستقبل «الإمبراطور».

ورفعت الجماهير لافتة حملت عبارة «كيان شيدته سواعد المؤسسين، والحفاظ عليه واجب اللاحقين»، في رسالة شددت على أهمية صون تاريخ الوصل ومكتسباته، ونقل إرثه إلى الأجيال المقبلة، بما يعكس ارتباط المشجعين بالنادي، باعتباره أكثر من مجرد فريق كرة قدم.

ولم يغب الحضور الفني عن المشهد، إذ تابع مدرب المنتخب الوطني، الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة من المدرجات، في حضور لافت للمدرب الذي قاد «الأبيض» في بطولة كأس الخليج الأخيرة، التي انتهت بخسارة المنتخب الإماراتي أمام نظيره السعودي في المباراة النهائية.

وجاء حضور زلاتكو في إطار متابعة مستويات اللاعبين في المنافسات المحلية والقارية، بما يتيح للجهاز الفني للمنتخب الوقوف على جاهزية العناصر المرشحة لتمثيل «الأبيض» في الاستحقاقات المقبلة.

• مشجعو الوصل رفعوا «تيفو»: «كيان شيدته سواعد المؤسسين، والحفاظ عليه واجب اللاحقين».