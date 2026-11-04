شرطة دبي للجماهير: محبة ناديك لا تقاس بهتافك فقط بل بأخلاقك على المدرجات

دعت شرطة دبي جماهير أندية كرة القدم إلى الالتزام بالروح الرياضية على المدرجات، مؤكدة أن محبة النادي لا تقاس بالهتاف فقط، بل بالأخلاق على المدرجات.

وقالت عبر حسابها على منصة "إكس" إن التشجيع الإيجابي يعكس وعي الجماهير ورقيّ سلوكها في المدرجات، مؤكدة ضرورة تشجيع الفرق بروح رياضية، واحترام جماهير الفرق المنافسة، ما يساهم في ترسيخ بيئة رياضية يسودها الاحترام والتسامح.