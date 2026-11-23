يخوض الوصل اختباراً قارياً مهماً عندما يلتقي تراكتور الإيراني، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، في مواجهة يتطلع خلالها «الإمبراطور» إلى تحقيق فوزه الثاني في البطولة، بما يعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويحتل الوصل المركز الـ11 في ترتيب مجموعة الغرب برصيد ثلاث نقاط، مع امتلاكه مباراة مؤجلة مع النصر السعودي، مقررة في 27 ديسمبر المقبل، بينما يأتي تراكتور في المركز الـ13 برصيد نقطتين، بعدما عجز عن تحقيق الفوز في مبارياته الأربع السابقة، مكتفياً بتعادلين مقابل خسارتين.

واستعاد الإمبراطور توازنه في الجولة الماضية بعدما تغلب على القوة الجوية العراقي بنتيجة 4-3، محققاً انتصاره الأول في المسابقة، عقب خسارته أمام القادسية والأهلي السعوديين بنتيجتي 1-2 و1-3 في الجولتين الأولى والثانية، ليحصل على دفعة مهمة قبل خوض المواجهة المرتقبة.

ويدرك الوصل أن الفوز في مسقط سيكون مهماً لإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على إحدى البطاقات الثماني المؤهلة إلى الدور التالي، خصوصاً أن أمامه أربع مباريات أخرى يلتقي خلالها الاتحاد والهلال والنصر السعودية والاستقلال الإيراني، وهي مواجهات لن تكون سهلة وتفرض عليه جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، لتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولات الأخيرة.

ورغم أفضلية الوصل النسبية من ناحية النتائج في الجولات الماضية، فإن مواجهة تراكتور لن تخلو من صعوبة، في ظل حاجة الفريق الإيراني إلى الفوز لتحسين موقعه في الترتيب، ما يجعل النقاط الثلاث هدفاً مشتركاً للفريقين، ويمنح المباراة أهمية مضاعفة في حسابات التأهل.

من جهته، أشاد مدرب الوصل البرتغالي، روي فيتوريا، بالجهود التي بذلها اللاعبون خلال الأيام الماضية، مؤكداً أنهم أظهروا التزاماً كبيراً في التحضيرات رغم ضيق الفترة الزمنية الفاصلة بين مواجهة حتا في الجولة الماضية والاستحقاق القاري.

وقال فيتوريا، في تصريحات صحافية، إن الجهاز الفني حاول استغلال الوقت المتاح بأفضل صورة ممكنة، من خلال تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، ومعالجة بعض التفاصيل التي يحتاج إليها الفريق قبل مواجهة تراكتور، مشيداً بالروح التي أظهرها اللاعبون ورغبتهم في مواصلة العمل وتقديم أداء قوي، وأضاف: «المباراة لن تكون سهلة، في ظل امتلاك المنافس الطموح ذاته لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، إلا أن الوصل يدرك أهمية اللقاء ويتمسك بفرصته في العودة بالانتصار».

وأوضح: «فريقي سيخوض المباراة بتركيز كبير ورغبة واضحة في تحقيق الهدف، مع ضرورة التعامل بحذر مع المنافس واستثمار الفرص المتاحة، خصوصاً أن الفوز سيمنح الوصل دفعة مهمة في سباق التأهل، ويعزز ثقته قبل الجولات المتبقية من البطولة».