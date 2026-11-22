أتم الوصل استعداداته لمواجهة تراكتور الإيراني، المقررة في الثامنة من مساء غدٍ على استاد السلطان قابوس في العاصمة العُمانية مسقط، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وسط حالة من التفاؤل تسود أجواء الفريق، بعد فوزه الأخير على حتا في الجولة التاسعة من دوري المحترفين، وتطلعه إلى استثمار هذه الدفعة المعنوية لتحقيق نتيجة إيجابية في الاستحقاق القاري.

ويبحث «الإمبراطور» عن حصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني، إذ يحتل المركز 11 في ترتيب مجموعة الغرب برصيد ثلاث نقاط، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام النصر السعودي مقررة في 27 ديسمبر المقبل، فيما يأتي تراكتور الإيراني في المركز الـ13 برصيد نقطتين.

وتغادر بعثة الوصل إلى سلطنة عُمان صباح اليوم، ولم تتح للفريق فترة طويلة للاستعداد، إذ خاض تدريباً عند وصوله إلى مسقط ركّز خلاله المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، على وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية، وتحديد طريقة اللعب والتشكيلة التي سيعتمد عليها في المواجهة.

وتشهد تشكيلة الوصل عودة لاعب الوسط نيكولاس خيمينيز، الموقوف في المسابقات المحلية، وهو ما يمنح الجهاز الفني خياراً إضافياً في منطقة الوسط، خصوصاً في ظل حاجة الفريق إلى فرض أسلوبه والاحتفاظ بالكرة.

من جانبه، أكد لاعب الوصل سيرجينو جاهزية فريقه لخوض المواجهة، مشدداً على أن الهدف يتمثل في العودة بالنقاط الثلاث، لتعزيز حظوظ «الإمبراطور» في المنافسة على حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى الدور الثاني.

وقال سيرجينو لـ«الامارات اليوم» إن الفريق يتطلع إلى تقديم مباراة قوية أمام تراكتور، في ظل أهمية النقاط الثلاث في هذه المرحلة من المنافسات، خصوصاً أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، للذهاب بعيداً في البطولة وعدم الاكتفاء بالمشاركة فقط.

وأضاف: «أن ثقافة الوصل تقوم على خوض كل مباراة بهدف الفوز، بصرف النظر عن البطولة أو المنافس الذي يواجهه الفريق، ويعكس ذلك أداء اللاعبين الذين يتعاملون مع جميع الاستحقاقات بالجدية والتركيز نفسيهما، سواء كانت في دوري المحترفين أو المنافسات القارية أو المسابقات المحلية الأخرى».

وأشار إلى أن «الحالة المعنوية والفنية للفريق جيدة، خصوصاً بعد الفوز الأخير على حتا، وهذا الانتصار جاء في توقيته، وأسهم في استعادة الثقة وأكد قدرة الوصل على العودة إلى المنافسة على لقب الدوري، وهو ما يمنح اللاعبين حافزاً إضافياً قبل مواجهة تراكتور».

وأوضح: «الموسم لايزال في بدايته، والفريق لايزال حاضراً في جميع البطولات التي يشارك فيها، الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل والتركيز على كل مباراة على حدة، وأتمنّى أن ينجح الوصل في ترجمة طموحاته إلى نتائج إيجابية، وأن ينهي الموسم بالصورة التي يتمناها أنصاره».