مدرب العين: مواجهة شباب الأهلي مرتين خلال 5 أيام لن تؤثر في جاهزية "الزعيم"

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن مواجهة شباب الأهلي مرتين خلال خمسة أيام لن تؤثر في استعدادات فريقه وجاهزيته للمباراتين، مشدداً على أن هدف «الزعيم» يبقى تحقيق الفوز، عندما يلتقي الفريقان بعد غد السبت على استاد راشد، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، قبل أن تتجدد المواجهة في الملعب ذاته الخميس المقبل، في كأس رئيس الدولة.

وقال إيفيتش في المؤتمر الصحافي اليوم الخميس إن فريقه استعد للمباراة الأولى من خلال العمل الجاد، بعدما خاض مواجهات في بطولتين مختلفتين خلال فترة التوقف، هما كأس رابطة المحترفين ودوري أبطال آسيا، موضحاً أن اللاعبين يدركون طبيعة المواجهة المقبلة وأهمية الظهور بالمستوى المطلوب أمام منافس قوي.

وأضاف أن خوض مباراتين أمام شباب الأهلي خلال فترة زمنية قصيرة، وفي بطولتين مختلفتين، لن يؤثر في استعدادات العين لقمة الدوري، مؤكداً أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بصورة مستقلة، وأن تركيزه ينصب حالياً على مواجهة الدوري، مع التمسك بهدف تحقيق النقاط الثلاث.

وأشار مدرب العين إلى أن الجولة السادسة لا تزال ضمن المراحل المبكرة من عمر الدوري، وأن المباراة تساوي ثلاث نقاط مثل بقية المواجهات، لكنه شدد على احترام شباب الأهلي، الذي وصفه بالمنافس القوي، وعلى ضرورة أن يكون فريقه جاهزاً لخوض التحدي.

وأكد إيفيتش أن المواجهات الكبيرة تتطلب عقلية مناسبة وتركيزاً عالياً، وأن على اللاعبين تقديم أقصى ما لديهم منذ الثانية الأولى وحتى الأخيرة، مشيراً إلى أن الجاهزية لا تقتصر على اللاعبين الموجودين في التشكيلة الأساسية، وإنما تشمل جميع أفراد الفريق، بمن فيهم البدلاء، الذين يتعين عليهم الاستعداد لتقديم الإضافة متى احتاج إليهم الفريق.

وقال إن الالتزام والتركيز طوال المباراة يمثلان عاملين مهمين في مثل هذه المواجهات، وإن الهدف الجماعي يجب أن يبقى حاضراً لدى جميع اللاعبين، وهو العمل من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وعن تقدير جماهير العين للفريق، منح إيفيتش اللاعبين الفضل الأكبر في النجاحات التي يحققها الفريق، مؤكداً أنهم يستحقون التقدير على ما يقدمونه، فيما يواصل هو والجهاز الفني أداء عملهم وبذل أقصى ما لديهم لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.