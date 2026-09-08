«الانضباط» تغرم فريق الشهامة 100 ألف درهم وتشطب نتائجه في دوري تحت 19 سنة

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها الأخير، شطب نتائج فريق الشهامة في مسابقة دوري تحت 19 سنة للموسم الرياضي 2026-2027، وتغريمه 100 ألف درهم، وإلغاء نتائج جميع مبارياته في المسابقة، من نقاط وأهداف، وحذف مبارياته المتبقية من جدول المسابقة، مع الإبقاء على جميع العقوبات الإدارية والانضباطية التي سبق توقيعها على اللاعبين والمسؤولين.

وفي دوري تحت 14 سنة «أ»، اعتمدت اللجنة خسارة فريق يونايتد أمام الوحدة بنتيجة 2-6، لمخالفته نظام استبدال اللاعبين.

وفي مسابقة دوري تحت 13 سنة «د»، وجهت اللجنة عقوبة لفت النظر إلى نادي الإمارات، لقيام أحد جماهيره بالتلفظ تجاه حكم المباراة خلال لقاء الفريق الأخير في المسابقة.

وفي دوري تحت 11 سنة «أ»، قررت اللجنة اعتبار نادي فرسان هيسبانيا خاسراً مباراته أمام الوصل بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، إلى جانب تحمله مصاريف الحكام، لتخلفه عن حضور المباراة.

وفي دوري أندية الدرجة الأولى، تقرر إيقاف لاعب نادي الفجيرة، أحمد يعقوب يوسف آل علي، مباراتين، وتغريمه 20 ألف درهم، لمحاولته الاعتداء على حكم المباراة خلال إحدى مباريات الفريق في المسابقة.

كما اعتبرت اللجنة نادي فرسان هيسبانيا خاسراً مباراته أمام شباب الأهلي بنتيجة 0-3، لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين أثناء سير المباراة في دوري تحت 16 سنة.

وفي مسابقة دوري تحت 17 سنة «ب»، اعتبرت اللجنة نادي مدينات خاسراً مباراته أمام كلباء بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، إلى جانب تحمله مصاريف الحكام، لتخلفه عن حضور المباراة.