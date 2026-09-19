عودة

أكد لاعب دولي سابق أن سبب عدم انضمامه رسمياً إلى أي من الفرق في الموسم الحالي يعود إلى رغبته في استعادة لياقته البدنية ومهاراته، تمهيداً لعودة قوية إلى الملاعب، متوقعاً أن تكون عودته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

هاتف

اعتذر لاعب دولي سابق عن عدم الرد على معظم الاتصالات الواردة إليه، موضحاً أنه يضطر غالباً إلى ترك هاتفه في السيارة خلال فترة الظهيرة للحصول على قسط من الراحة، قبل التوجه إلى ناديه في دوري الدرجة الأولى لخوض التدريبات.

تسرّع

استغرب متابعون لنادٍ في دوري المحترفين، يمر بأزمة نتائج سلبية خلال الموسم الحالي، تسرّع إدارة النادي في الاستغناء عن عدد من اللاعبين المميزين، من دون توفير البدلاء المناسبين، ما زاد من صعوبة موقف الفريق، وأثر في خياراته خلال المباريات.

متابعة

كشف لاعب سبق له اللعب في أحد أندية دبي بدوري المحترفين أنه كان يتوقع الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المشارك في «خليجي 27»، بعدما قدم مستويات مميزة منذ بداية الدوري، خصوصاً أنه كان محل متابعة من الجهاز الفني، معرباً عن استغرابه من عدم اختياره ضمن القائمة.

وعد

وعد إداري في أحد فرق دوري الدرجة الأولى جماهير ناديه بالمنافسة بقوة على الصعود إلى دوري المحترفين، رغم تعرّض الفريق لخسارتين متتاليتين، مؤكداً أن ثقته بقدرة فريقه على تحقيق الهدف تستند إلى طموح اللاعبين، وإلى طبيعة دوري الدرجة الأولى المليئة بالمفاجآت.

sports@emaratalyoum.com