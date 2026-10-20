«الانضباط» تغرّم شباب الأهلي 20 ألف درهم بسبب جماهيره أمام العين

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم تغريم نادي شباب الأهلي 20 ألف درهم، بسبب تلفظ جماهيره تجاه جمهور الفريق المنافس، خلال مباراة الفريق أمام العين ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي مسابقة دوري تحت 21 سنة، قررت اللجنة اعتبار نادي الفجيرة خاسراً أمام بني ياس بنتيجة 0-3، لمخالفته نظام استبدال اللاعبين، كما قررت اعتبار بني ياس خاسراً أمام الفجيرة بالنتيجة ذاتها، لمشاركة لاعب لا يحق له قانوناً المشاركة في المباراة.

وقررت اللجنة عدم احتساب أي نقاط أو أهداف للمباراة لكلا الفريقين، وتكليف إدارة المسابقات بتنفيذ القرار، مع عدم استنفاد اللاعب حمد سليمان مرعي خميس الكثيري عقوبة الإيقاف، والإبقاء على جميع العقوبات الإدارية التي صدرت بحق لاعبي ومسؤولي الفريقين.

وفي مسابقة دوري تحت 13 سنة «ج»، قررت اللجنة اعتبار نادي «إيه إل إيه إس إيه» خاسراً أمام الشارقة (ب) بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب.

وفي دوري تحت 14 سنة «أ»، قررت اللجنة إيقاف لاعب شباب الأهلي، مايكل يامن، أربع مباريات، وتغريمه 5 آلاف درهم، بسبب الاعتداء على لاعب الفريق المنافس من دون كرة.

أما في دوري الدرجة الثالثة، فقررت اللجنة اعتبار نادي مدينات خاسراً أمام يونايتد سبورت بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب.