زلاتكو يتابع قمة شباب الأهلي والعين من مدرجات استاد راشد

يتابع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، من مدرجات استاد راشد، المواجهة الجارية حالياً بين شباب الأهلي والعين، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين، في إطار متابعة المنافسات المحلية عقب نهاية كأس الخليج العربي «خليجي 27».

ويأتي حضور داليتش بعد ختام مشاركته في البطولة الخليجية، وسط ترقب للاستحقاقات المقبلة التي تتطلب متابعة مستويات اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية.

وتحظى مواجهة شباب الأهلي والعين باهتمام فني، بالنظر إلى قيمة الفريقين وما تضمه صفوفهما من عناصر بارزة، في وقت تتيح فيه المباراة للجهاز الفني للمنتخب متابعة اللاعبين عن قرب خلال منافسات الدوري.