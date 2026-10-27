الزري: لابا يعود من الإصابة قريباً.. وكايو يخضع للعلاج الطبيعي

كشف مدير فريق الشارقة لكرة القدم، أحمد سيف الزري، بأن عودة المهاجم التوغولي، لابا كودجو، من الإصابة «قريبة جداً»، فيما يخضع كايو لوكاس للعلاج الطبيعي بعدما كان قد تعرّض لإصابة في أسفل الظهر، مشيراً إلى أنه بدأ حالياً مرحلة التعافي والعودة التدريجية.

وقال أحمد الزري لـ«الإمارات اليوم»: «نعم، هناك غيابات تشمل عدداً من لاعبي الفريق كايو لوكاس، ولوان بيريرا، ولابا كودجو، إضافة إلى البرازيلي ليو أزيفيدو».

ويُعدّ هذا الرباعي من أهم العناصر الأساسية في صفوف الفريق الشرقاوي، الذي كان يُعوّل عليهم في تعزيز قوة الفريق، والمنافسة بقوة على صعيد مختلف البطولات المحلية، سواء في الدوري أو كأس رئيس الدولة أو كأس رابطة المحترفين.

وأوضح الزري: «لابا كودجو تعرّض لإصابة طفيفة حرمته المشاركة مع الفريق في مباراته أمام العروبة في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، لكنه سيعود قريباً جداً إلى اللعب مع الفريق، في حين يخضع اللاعب كايو لوكاس لبرنامج علاج طبيعي ومتابعة يومية من قبل العيادة الطبية في النادي، ونأمل أن تكون عودته قريبة أيضاً للمشاركة مع الفريق».

وكانت آخر مشاركة رسمية للاعب لابا كودجو أمام عجمان، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين، التي انتهت بفوز الشارقة (3-1)، علماً بأن اللاعب، الذي يُعدّ من أبرز المهاجمين في الدوري، كان قد حصد لقب هدّاف الدوري الموسم المنصرم مع ناديه السابق العين، قبل أن ينتقل إلى الشارقة خلال الموسم الحالي.

وعن مباراة العروبة والتأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس رئيس الدولة، بعد الفوز (1-0)، قال الزري: «الانتصار كان صعباً، لكن الفريق حقق الأهم، بحصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في المسابقة»، مشيراً إلى أن «مباريات الكأس دائماً تكون صعبة».

وشدد على أن «مباراة الشارقة أمام العروبة شهدت بعض الأخطاء، وأنه من الأفضل العمل على تصحيحها، والفريق في حالة فوز»، مؤكداً أن «الشارقة سينافس على جميع ألقاب الموسم (دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين)، علماً بأن قرعة الدور ربع النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة أوقعت الشارقة في مواجهة حتا».

وقال الزري: «ظهر الفريق خلال أول 15 دقيقة بالمستوى الفني المطلوب، لكن بعد ذلك حدثت بعض الظروف التي أدت إلى تراجع ملحوظ في المستوى، لكن هذا ليس عذراً، وفي نهاية المطاف، فإن الفريق حقق الأهم، وهو الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة».

ويحتل الشارقة المركز السادس في ترتيب فِرَق دوري المحترفين، حتى الجولة السادسة، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الجزيرة المتصدر برصيد 14 نقطة.

من جهة أخرى، أعلن نادي الشارقة، عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، تعرّض لاعبَي الفريق البرازيليين آغنير مورا، وليو أزيفيدو للإصابة خلال مشاركتهما مع الفريق في مباراته الأخيرة أمام العروبة، في دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، حيث أصيب آغنير مورا في العضلة الخلفية، فيما تعرّض أزيفيدو لإصابة في أسفل القدم، مشيراً إلى أن اللاعبين سيخضعان للفحوص الطبية، لتحديد طبيعة الإصابتين ومدى خطورتهما، متمنياً لهما الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب.

يُذكر أن كلاً من أزيفيدو وآغنير شارك ضمن التشكيلة الأساسية للشارقة أمام العروبة، وأسهما في فوز الفريق وتأهله إلى الدور ربع النهائي في البطولة، كما شهدت صفوف الشارقة، في الفترة الأخيرة، تعرض كلٍّ من شاهين عبدالرحمن والبرازيلي جوليمار جونيور للإصابة.