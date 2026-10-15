شباب الأهلي يبدأ التحضير لقمة العين اليوم.. وشكوك حول مشاركة بالا

يستأنف فريق شباب الأهلي تدريباته، اليوم، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام العين، بعد غدٍ، في الجولة السادسة من دوري المحترفين، التي يسعى خلالها إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، وذلك بعدما حصل «فرسان دبي» على راحة، أمس، عقب عودته من جدة بانتصار ثمين على مضيفه الاتحاد السعودي أول من أمس، بنتيجة (2-1) في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب وسط شباب الأهلي، غيليرمي بالا، في مواجهة العين، بعد تعرّضه للإصابة خلال مباراة الاتحاد السعودي، إذ غادر أرض الملعب في الدقيقة 15 من المباراة متأثراً بالإصابة، فيما ينتظر الجهاز الفني لشباب الأهلي نتائج فحوص الأشعة التي خضع لها اللاعب، لتحديد طبيعة الإصابة، ومدى قدرته على اللحاق بمباراة العين.

ويأتي احتمال غياب بالا في توقيت مهم لشباب الأهلي، الذي عزّز حضوره القاري بتحقيق فوزه الثاني توالياً في دوري النخبة الآسيوي، بعدما عاد من ملعب الاتحاد بانتصار ثمين رفع به رصيده إلى ست نقاط، ليزاحم العين، والاستقلال الإيراني، والهلال السعودي على صدارة ترتيب مرحلة الدوري، برصيد متساوٍ لكل منهم.

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، أن فريقه استحق الفوز على الاتحاد السعودي، بعدما قدّم لاعبوه مباراة كبيرة أمام منافس يمتلك خبرة ومكانة معروفتين على الساحة الآسيوية، ونجح في التعامل مع تفاصيل المواجهة بذكاء، على حد تعبيره.

وقال جاردين في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «الفريق الأفضل من جميع النواحي هو الذي انتصر في القمة الآسيوية، والفوز جاء نتيجة العمل الجماعي والإمكانات الفنية التي يمتلكها الفريق، من عناصر قادرة على التعامل مع المواجهات الكبيرة بذكاء واقتدار».

وأظهر المدرب البرازيلي قدرة على التعامل مع الظروف التي سبقت المواجهة، في ظل غياب عدد من اللاعبين الدوليين عن التحضيرات، بسبب ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية، إلى جانب الإصابات التي طالت بعض العناصر المؤثرة، وفي مقدمتهم يوري سيزار.

وأضاف جاردين: «كان بإمكان شباب الأهلي تسجيل أكثر من هدفين، في ظل الفرص التي صنعها خلال المباراة، لكن الأهم بالنسبة لي قدرة الفريق على المحافظة على توازنه، خصوصاً في الجانب الدفاعي، أمام الضغط الذي فرضه أصحاب الأرض في فترات من اللقاء».

وأشار إلى أن فريقه درس المنافس بصورة جيدة قبل المباراة، وكان مدركاً للإمكانات التي يمتلكها، موضحاً أن اللاعبين نفذوا المطلوب منهم على أرض الملعب، ونجحوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم، إلى جانب إظهار الانضباط اللازم في التعامل مع محاولات الاتحاد.

وتابع: «قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم معروف آسيوياً، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين. كنا جيدين من الناحية الدفاعية، ونجحنا في التعامل مع محاولات المنافس بصورة رائعة»، وأوضح جاردين: «مواجهة فريق بحجم الاتحاد كانت تتطلب تركيزاً وانضباطاً في مختلف مراحل اللعب، خصوصاً عندما يضغط المنافس بحثاً عن تعديل النتيجة، لكن قدرات لاعبي شباب الأهلي ساعدتهم على العودة بالنقاط الثلاث».